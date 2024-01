Saturday Night Fever il 20 gennaio 2024. Si torna a ballare.

OGNI TERZO SABATO DEL MESE:

Tornano insieme in consolle DIEGO GAGGIA DJ e l'animazione di Andrea De Vecchi VJ!

La più bella musica degli anni '70/80/90 da ballare da ascoltare e da vedere tutto in Videomix con i video originali proiettati su maxi schermo. Dalle 22 e per tutta la notte al THE BROTHERS di Grezzana!

L’INGRESSO E’ LIBERO ED E’ POSSIBILE PRENOTARE LA CENA A BASE DEI MITICI BIGOLI DEI FRADEI!

PRENOTA qui la tua CENA: 0454826085.

