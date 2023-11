Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 17 al 19 novembre 2023

Ancora un weekend ricco di eventi da non perdere a Verona e in provincia. Vediamo di seguito tutte le migliori iniziative in programma dal 17 al 19 novembre 2023.

L'EVENTO TOP

Mercatini di Natale a Verona

Verona, città patrimonio dell'Unesco e da sempre punto di incontro per cultura e tradizioni, si trasforma e si veste di luci, suoni e colori del Natale. La Casa di Babbo Natale, la pista di ghiaccio, le casette di legno e il cielo stellato. Anche quest’anno i Mercatini di Natale animeranno il centro della città. La manifestazione si terrà dal 17 novembre al 26 dicembre.

MANIFESTAZIONI

Antica Fiera di Cavalcaselle

Torna l’Antica Fiera di Cavalcaselle, in programma dal 17 al 20 novembre nella frazione di Castelnuovo del Garda e sul vicino colle San Lorenzo. Sul colle San Lorenzo il mercato, gli stand enogastronomici e la Fattoria del Monte della Fiera con animali a un’area gioco riservata ai bambini.

Festival della pizza

Il 17, 18 e 19 novembre Bussolengo ospiterà la prima edizione del Festival della pizza, che celebra uno dei piatti più conosciuti e amati in tutto il mondo, con la possibilità di gustare la pizza in tanti gusti e formati: tonda, al taglio, salata, dolce e gluten free, con alcune proposte davvero particolari e insolite. La manifestazione si svolgerà presso la sala polivalente dell’ex bocciodromo in Strada San Vittore.

Fiera del Bollito con la pearà e sapori d’autunno

Torna la Fiera del Bollito con la pearà e sapori d’autunno di Isola della Scala, dal 9 al 26 novembre. Un appuntamento sempre più amato dei veronesi e non solo, che vede protagonisti i piatti tipici della tradizione veronese, il bollito con la pearà e le tante specialità della cucina autunnale. Protagoniste saranno le macellerie: Miglioranza Carni, il Macellologo e Amato Carni.

Festival dell'Handmade - I Nuovi Creativi

Il Festival dell'Handmade - I Nuovi Creativi torna a Verona il 18 e 19 novembre in una bellissima location, vicino alla basilica di San Zeno: Baleno, casa di quartiere. Una selezione di creativi da tutta Italia vi aspetta per scegliere i vostri regali di Natale fatti a mano.

Festa della Verza Michelina

Domenica 19 novembre in Piazza del Popolo a San Michele Extra si svolge la Festa della Verza Michelina. Una giornata per la valorizzazione dei prodotti locali stagionali con laboratori e dimostrazione della lavorazione dei prodotti agricoli, conferenze a tema "Agricoltura e cambiamenti climatici" e degustazione menù a base di Verza Michelina.

Villaggio di Natale Flover

Torna a Bussolengo il Villaggio di Natale Flover, il luogo più magico al mondo, un posto senza tempo che scalda il cuore, riaccende le tradizioni, fa risuonare l’aria dei sogni che sono nostri fin da quando siamo bambini. Da sabato 4 novembre, fino a domenica 7 gennaio, il Villaggio di Natale rimarrà aperto tutti giorni.

Eurospin Verona Run Marathon

In città sono in arrivo la ventiduesima Eurospin Verona Run Marathon 42k, 9^ Zero Wind Verona Run Marathon 21k e Avesani Verona Run Marathon 10k, evento organizzato da Gaac 2007 Veronamarathon Asd in programma domenica 19 novembre. Attesi al via delle tre distanze circa diecimila runner provenienti da tutta Italia ma già confermata la presenza di atleti da 65 Paesi, oltre un centinaio dal Regno Unito, più di 50 dagli Usa e tanti dalla Scandinavia.

Una sirena e un tritone al Gardaland Sea Life Aquarium

Gardaland Sea Life Aquarium propone quattro nuovi appuntamenti dedicati alla scoperta e all’importanza dell’ambiente marino con due ospiti d’onore: una meravigliosa sirena e, da quest’anno, anche un audace tritone. A partire da sabato 11 novembre e per tutti i sabati consecutivi, ininterrottamente fino al 2 dicembre gli ospiti di Gardaland Sea Life Aquarium potranno incontrare due delle creature mitologiche marine più raffigurate, decantate e narrate in storie, libri e leggende, in ogni angolo del mondo.

A Castel San Pietro i segreti del passato e le meraviglie del cielo

Un suggestivo viaggio nel tempo e nello spazio, alla scoperta dei segreti del passato e delle meraviglie del cielo. Castel San Pietro torna ad accogliere i visitatori con una nuova serie di eventi dedicati alla storia e all’astronomia. Da sabato 18 novembre a domenica 3 dicembre, il ciclo di appuntamenti animerà l’ex caserma asburgica, proprietà di Fondazione Cariverona.

MUSICA

Il Tabarro - Il Parlatore eterno

Due rarità per la Stagione Lirica 2023 al Teatro Filarmonico, produzioni nate in streaming e al loro primo debutto in scena. Il Tabarro completa il trittico pucciniano, proposto da Fondazione Arena insieme a titoli mai rappresentati a Verona. La vicenda di passione e delitto in un triangolo amoroso sulla Senna di inizio '900 è preceduta dal breve "scherzo" di Ponchielli, un tour de force per il buffo mattatore protagonista de Il Parlatore eterno.

The Death and the Iron Maiden. Da Schubert all'hard-rock

Fucina Harmonica propone per sabato 18 novembre "The Death and the Iron Maiden": un percorso musicale inaspettato, che lega il Quartetto n. 14 D810 in Re minore di Franz Schubert, detto anche “La morte e la fanciulla” a trascrizioni per quartetto d'archi di brani hard rock

Giovanni Battaglino presenta il nuovo album

Venerdì 17 novembre il noto cantautore Giovanni Battaglino presenta il nuovo album Ricominciare dalle parole alla Libreria Pagina Dodici di Verona. Il concerto sarà introdotto del giornalista e storico della canzone Enrico de Angelis che ha operato all’interno del Club Tenco dall’anno di fondazione, il 1972, e ne e? stato per vent’anni il direttore artistico.

Sacrifici d’Amore

Il 18 novembre presso il Teatro Centrale di San Bonifacio va in scena "Sacrifici d’Amore", un recital lirico dedicato alle eroine della trilogia popolare di Giuseppe Verdi. Per la direzione artistica del Direttore Giancarlo Rizzi, che ha debuttato solo poche settimane fa sul palcoscenico de L'Opéra di Parigi, l’ensemble Fucina Harmonica suonerà le più celebri arie e duetti di Verdi tratte dalle opere della sua trilogia popolare, Rigoletto (1851), Il Trovatore (1853), Traviata (1953), la triade con cui Verdi raggiunse la piena maturità artistica e la fama internazionale.

Musica live alle Cantine de l'Arena

Le Cantine de l’Arena, il locale culto a Verona per la buona cucina e la buona musica, propone nel weekend:

Venerdì 17 novembre - Gianni Vancini "Made in Italy" (Smooth Jazz, Pop): Già dal titolo si può dedurre che "Made in Italy", il nuovo album del sassofonista Gianni Vancini, sia un tributo alla musica italiana. È un progetto ricco di sonorità di ogni tipo, dalla Ballad Jazz al brano in stile Tower of Power, passando per ambienti Neo Soul.

Domenica 19 novembre Jazz & University - Marianne Solivan italian 4et (Jazz, Swing): Marianne Solivan è una delle più interessanti vocalist del panorama musicale odierno. L’artista statunitense è considerata un’interprete di primo piano nel mondo jazz contemporaneo e dopo averla ascoltata dal vivo se ne capisce la ragione.

TEATRO

Il Teatro Comico

La compagnia La Graticcia, nata solo nel luglio del 2021, ha raggiunto un importante traguardo: le cento repliche, un grande obiettivo se si tiene conto che si tratta di una compagnia amatoriale e che è stato raggiunto in poco più di due anni. Questo traguardo sarà toccato sabato 18 novembre al Teatro Gresner, con la messa in scena dello spettacolo "Il Teatro Comico" e con una festa condivisa con gli spettatori e le persone che hanno condiviso questo percorso.

Susn

Da giovedì 16 a domenica 19 novembre è di scena al Teatro Laboratorio "Susn" dello scrittore tedesco Achternbusch (scomparso nel 2022). Pittore, poeta, attore, sceneggiatore, regista e produttore dei suoi film, spesso autobiografici, ideò e raccontò storie di "ordinaria follia quotidiana".

Teatrottanta dance party

Anche per questa stagione il Teatrodance di Andrea Castelletti smuove i ricordi ma soprattutto i corpi a suon di musica anni 80 con lo spettacolo "Teatrottanta dance party", prodotto da Modus per il suo gruppo professionistico Orti Erranti Teatro. Una rievocazione di quegli anni che non mancherà di far riaffiorare scorci di vita per fare un vero e proprio tuffo nel passato. Ultime repliche al teatro Modus da giovedì 16 a domenica 19 novembre.

In buone mani

Sabato 18 e domenica 19 novembre, al Teatro Santa Teresa, la compagnia teatrale Micromega presenta "In buone mani", una commedia brillante di Elena Leardini per la regia di Enrico Matrella.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

The Old Oak - «Ken Loach torna a parlare della nostra realtà alle nostre coscienze come fa benissimo da decenni. Il suo The Old Oak, presentato all’ultimo Festival di Cannes esce nei cinema italiani il 16 novembre e racconta la storia di un ex centro minerario dell’Inghilterra settentrionale dove, mancando il lavoro dilaga la miseria, materiale e non solo». Regia: Ken Loach.

MOSTRE

Robert Doisneau

Al Palazzo della Gran Guardia di Verona, dal 15 novembre 2023 al 14 febbraio 2024 sarà possibile visitare l’esposizione "Robert Doisneau", la grande retrospettiva sul celebre fotografo francese. La mostra, curata da Gabriel Bauret, realizzata in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Verona, ripercorre la vicenda creativa del grande artista francese, attraverso 135 immagini in bianco e nero, tutte provenienti dalla collezione dell’Atelier Robert Doisneau a Montrouge, nell’immediata periferia sud di Parigi.

Immagini di terracotta

Offerte nei santuari, richieste di grazia agli dei oppure omaggio per una grazia già ricevuta. A questo erano destinate le teste o mezze teste maschili e femminili realizzate in terracotta e protagoniste della mostra temporanea allestita dall'8 novembre 2023 fino al 6 ottobre 2024 al Museo Archeologico al Teatro Romano. Un nuovo percorso espositivo, a cura di Margherita Bolla. Una ricca collezione di 380 figure di terracotta, conservate negli archivi del Museo e solitamente non esposte al pubblico. Immagini provenienti dal territorio veronese e appartenenti a collezioni private poi confluite nei Musei Civici di Verona.

Non chiamatelo raptus

Ci sono molti modi per affrontare il tema della violenza sulle donne. Uno di questi è quello adottato da Stefania Spanò in arte Anarkikka, che, attraverso i disegni, smuove l’animo e fa riflettere con creatività e intelligente ironia. Per questo motivo l’associazione "Isolina e...", con il patrocinio e il contributo della quarta circoscrizione, ha pensato si condividerlo promuovendo una mostra con le tavole dell’artista dal titolo "Non chiamatelo raptus" che si potrà visitare ad ingresso libero nella sala mostre del Centro Culturale "6 Maggio 1848" a Verona da sabato 18 a mercoledì 29 novembre 2023.

CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA

"CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA", a cura di Patrizia Nuzzo (curatrice responsabile collezione d’arte moderna e contemporanea), è aperta al pubblico dal 7 ottobre 2023 al 6 ottobre 2024 per offrire un nuovo viaggio esperienziale incentrato sull’elemento dell’aria, inteso nella duplice valenza di principio generativo o distruttivo. Un percorso che, dall’unico frammento dell’opera di Anassimene di Mileto (586 a.C. - 528 a.C.), trova il suo sviluppo per diventare mostra in occasione del terzo appuntamento dedicato al contemporaneo della GAM di Verona.

Giulio Paolini Et in Arcadia Ego

L’inedito progetto di Giulio Paolini dal titolo "Giulio Paolini Et in Arcadia Ego", realizzato alla Galleria d’Arte Moderna, a cura di Patrizia Nuzzo e Stefano Raimondi, è un progetto che vede insieme i Musei Civici - Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e ArtVerona, per un format appositamente studiato per gli spazi della GAM, che dal 15 ottobre 2023 al 3 marzo 2024, a Palazzo della Ragione, presenta al pubblico gli elementi chiave della ricerca dell’artista, in cui lavori inediti, concepiti per il museo veronese, dialogano con opere della collezione pubblica, come "L’apparizione della Vergine" dello stesso Paolini, presente nella raccolta civica dal 2002.

Due mostre e un convegno dedicati a Olivetti: "Dal Belpaese allo Spazio, l’informatica italiana"

Da sempre l’eccellenza italiana è conosciuta nel mondo e sono tanti i personaggi che si sono distinti in diversi ambiti: dalla scienza alla cultura, dall’arte alla tecnologia. Tra questi pionieri c’è di certo Camillo Olivetti inventore, artigiano, fondatore dell'impresa che il figlio Adriano ha consegnato al mito e alla storia. Alla famiglia Olivetti, il Centro "Cultura di impresa" del dipartimento di Management e il museo di Storia dell’informatica del dipartimento di Informatica dell'università di Verona dedicano due mostre e una tavola rotonda in programma nel mese di novembre.

The Space Between Us - Artists for Pride

Il progetto "The Space Between Us - Artists for Pride", visitabile a Verona dal 12 ottobre al 17 dicembre presso Spazio H83, nasce dalla collaborazione tra l'associazione di promozione sociale In Habitat e il collettivo artistico Artists for Pride. Si tratta della prima iniziativa congiunta, volta a sensibilizzare il pubblico su tematiche legate alla queer culture. Il nucleo concettuale della mostra ruota attorno al dialogo profondo tra le opere d'arte e il pubblico. L'ottica del gioco, della relazione con lo spazio e con "l’altro" sono l’essenza del progetto.

Verona: case, vicoli, corti rurali e paesaggi campestri nell’anima di Ulderico Marotto

Verona e il suo territorio attraverso i colori e le tonalità degli acquerelli di Ulderico Marotto. Da sabato 21 ottobre a domenica 26 novembre in Sala Renato Birolli in via Macello si potrà visitare gratuitamente la mostra "Verona: case, vicoli, corti rurali e paesaggi campestri nell’anima di Ulderico Marotto" organizzata dall’Associazione Culturale Quinta Parete con la collaborazione della prima circoscrizione.

Lo stesso cielo, ogni notte

Kromya Art Gallery Verona presenta, dal 6 ottobre al 2 dicembre 2023, "Lo stesso cielo, ogni notte", prima personale di Luca Marignoni, a cura di Luca Massimo Barbero. La poetica di Luca Marignoni (Cles, Trento, 1989) si concentra sul tema del limite, inteso come orizzonte fra il visibile e l’invisibile, ma anche come opportunità per immaginare un altrove nel quale la mente possa espandersi senza barriere. Lavorando prevalentemente per sottrazione, l’artista evoca una profondità che va oltre la superficie stessa, dove ciò che sarebbe invisibile sotto il bagliore diretto dello sguardo vibra infine a fuoco.

Mostra fotografica Travel tales award 2022

Dall'11 settembre e fino al 30 novembre 2023 presso gli ambulatori della Casa di Salute Verona (ex UTAP) in via Bramante 15 a Verona, ritorna l’iniziativa di portare arte e bellezza negli ambienti dedicati alla cura. Negli spazi dello studio potrete ammirare le fotografie di viaggio del concorso: "TTA World Pics".