Al Teatro Centrale di San Bonifacio "Sacrifici d’Amore" di Giuseppe Verdi

Il 18 novembre presso il Teatro Centrale di San Bonifacio va in scena "Sacrifici d’Amore", un recital lirico dedicato alle eroine della trilogia popolare di Giuseppe Verdi. Per la direzione artistica del Direttore Giancarlo Rizzi, che ha debuttato solo poche settimane fa sul palcoscenico de L'Opéra di Parigi, l’ensemble Fucina Harmonica suonerà le più celebri arie e duetti di Verdi tratte dalle opere della sua trilogia popolare, Rigoletto (1851), Il Trovatore (1853), Traviata (1953), la triade con cui Verdi raggiunse la piena maturità artistica e la fama internazionale. Interpreti d’eccezione il soprano Annapaola Pinna e il baritono Andrea Cortese, artisti originari di San Bonifacio e Soave, e che vantano già una carriera solistica nei più prestigiosi teatri d’opera.

La musica della trilogia popolare, aggettivo legato all’origine non nobile dei protagonisti delle vicende narrate e al tempo stesso alla accoglienza calorosa del pubblico nei loro confronti, sarà occasione per raccontare la storia delle tre eroine protagoniste delle rispettive opere, e delle scelte d’amore che esse compiono: Gilda, la figlia di Rigoletto, il vendicativo e geloso buffone di corte, la quale sceglierà di morire al posto dell’uomo che ama, pur non ricambiata, Violetta, che rinuncia all’amore di Alfredo per salvaguardarne l’onore, su richiesta del padre di lui, Leonora, che si propone al Conte di Luna come oggetto di scambio, per salvare la vita al suo amore, il trovatore Manrico.

L’attrice Anna Benico accompagnerà il pubblico in un percorso ironico e puntuale che introduce il pubblico all’interno delle storie narrate, illuminandone le vicende alla luce del contesto storico e sociale ma con sguardo contemporaneo, anticipando un tema già caldo nel cartellone cittadino di San Bonifacio, in occasione della settimana dedicata alla Giornata per l’eliminazione della violenza sulla donna.

L’ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti, grazie al sostegno del Comune di San Bonifacio e di Unicoge.