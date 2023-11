"In buone mani" con Micromega al Teatro Santa Teresa

La compagnia teatrale Micromega presenta "IN BUONE MANI",commedia brillante di Elena Leardini per la regia di Enrico Matrella.

Sabato 18 Novembre ore 21.15

Domenica 19 Novembre ore 16.30

Teatro S.Teresa

TRAMA - Un importante imprenditore decide di affidare la propria azienda ad una valida collaboratrice. In seguito si verrà a scoprire che quella che sembrava un'azienda fiorente ha in corso un procedimento per bancarotta fraudolenta.

Chi ne era a conoscenza? Chi ha mentito e chi è rimasto in silenzio? Di chi sono le colpe? Da qui cominciano una serie di dubbi, rivendicazioni, scoperte che coinvolgono tutta l'azienda, la famiglia e non solo...

Biglietti disponibili anche online: https://ticket.cinebot.it/s.teresa/titolo/623

Info: compagniamicromega@gmail.com