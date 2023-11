Una sirena e un tritone per quattro immersivi appuntamenti al Gardaland SEA LIFE Aquarium

Dopo il successo dello scorso anno Gardaland SEA LIFE Aquarium, da sempre impegnato in attività interattive e formative, propone quattro nuovi appuntamenti dedicati alla scoperta e all’importanza dell’ambiente marino – soprattutto per i più piccoli – con due ospiti d’onore: una meravigliosa sirena e, da quest’anno, anche un audace tritone. A partire da sabato 11 novembre e per tutti i sabati consecutivi, ininterrottamente fino al 2 dicembre, dalle ore 11 alle ore 15, gli ospiti di Gardaland SEA LIFE Aquarium potranno incontrare due delle creature mitologiche marine più raffigurate, decantate e narrate in storie, libri e leggende, in ogni angolo del mondo.

Nel corso degli incontri le due creature: un audace tritone e una vera sirena, emblema di fascino e bellezza che alternerà momenti in acqua, esibendosi nella speciale disciplina del "mermaiding", che trae ispirazione proprio dai movimenti sinuosi delle sirene, la cui popolarità è in continua crescita in tutto il mondo per i diversi benefici tra cui migliorare la propria forma fisica, stimolare l’attività respiratoria e diminuire lo stress, a momenti di interazione con i piccoli e grandi ospiti.

Durante la visita, la sirena – dalla colorata pinna – e il tritone – figlio del dio del mare, con il suo inseparabile tridente – risponderanno ad ogni curiosità, illustreranno l’importanza dell’ambiente marino e l’impegno che ciascuno di noi ha nel preservarlo. Non mancheranno anche racconti e qualche piccolo segreto da svelare su altre creature marine come meduse, squali, polpi cavallucci, leoni e stelle marine. Quattro giornate all’insegna del divertimento ma anche della sensibilizzazione grazie al gioco con totem e QR-code interattivi, attraverso i quali scoprire il proprio nome da sirena o accedere ad un “mare di giochi”. Non mancherà poi il momento foto-ricordo per immortale questo speciale incontro.

Il percorso di visita all’acquario permette di compiere un vero e proprio viaggio alla scoperta del mondo sottomarino, dal vicino Lago di Garda fino ai mari e agli oceani più profondi, circondati dalle innumerevoli specie marine come meduse, razze, cavallucci marini. È possibile ammirare i colori della barriera corallina e attraversare l’affascinante tunnel della vasca oceanica che contiene oltre 500.000 litri d'acqua e permette incontri ravvicinati con squali, trigoni, cernie e tanti pesci coloratissimi e bizzarri che nuotano proprio sopra le teste dei Visitatori.

Imperdibili le presentazioni dei leoni marini Leo, Honey e Davy Jones che tutti i giorni, accompagnati dai loro bravissimi trainer, mostrano al pubblico come trascorrono la giornata grazie alle cure a loro dedicate e ai momenti di svago che vivono tra tuffi, scivolate e veloci nuotate. In queste occasioni gli Ospiti imparano molto sulla vita di questi splendidi animali e apprende nozioni legate alla salvaguardia ambientale; l’esibizione è consigliata a tutta la famiglia: adulti e bambini.

Gardaland SEA LIFE Aquarium è aperto nelle date indicate dalle ore 10 alle ore 17; ed è possibile visitarlo acquistando online un biglietto a tariffa ridotta di 10,50 euro e a tariffa intera di 12,50 euro.

Gardaland SEA LIFE Aquarium 2023 / foto ufficio stampa Press Gardaland