Al Teatro Gresner la compagnia La Graticcia festeggia la centesima volta sul palco con lo spettacolo "Il Teatro Comico"

La compagnia La Graticcia, nata solo nel luglio del 2021, ha raggiunto un importante traguardo: le cento repliche, un grande obiettivo se si tiene conto che si tratta di una compagnia amatoriale e che è stato raggiunto in poco più di due anni. Questo traguardo sarà toccato sabato 18 novembre, alle 21.15, al Teatro Gresner, con la messa in scena de “Il Teatro Comico” e con una festa condivisa con gli spettatori e le persone che hanno condiviso questo percorso. A presentare l’iniziativa Carlo Nogara, direttore dell’Istituto Fortunata Gresner, Giovanni Vit, attore e regista della compagnia La Graticcia con Marco Bagnara e Giuseppe Vit.

«Siamo felici, non potrebbe essere diversamente - sottolinea Giovanni Vit . ma queste ricorrenze sono anche l’occasione per fare delle riflessioni e dei bilanci. Questo dato ci conforta e ci indica che la strada intrapresa è quella corretta. Non è un traguardo, ma un nuovo punto di partenza: era un obiettivo che ci eravamo posti fin dal giorno di fondazione del gruppo ed esserci arrivati in così poco tempo ci rende quasi increduli».

Il Teatro Gresner è diventato, sin dal debutto, la “casa” della compagnia teatrale, grazie alla fiducia del direttore dell’istituto Carlo Nogara e alle sorelle della congregazione. «Grazie alla collaborazione con La Graticcia – spiega il direttore Nogara – abbiamo voluto aprire il nostro teatro alla città, intraprendendo un percorso di crescita con la comunità. Abbiamo dato fiducia a una giovane compagnia teatrale e il percorso realizzato fino ad ora è straordinario. Per un lungo periodo nell’inverno del 2021, siamo stati l’unico teatro attivo di Verona, capaci di garantire un vero servizio alla cittadinanza. Ora siamo alla terza stagione teatrale e il pubblico inizia a prendere confidenza con questo ‘nuovo’ teatro e con i suoi artisti».

Sabato sarà apparentemente una serata come le altre. Alle 21.15, andrà in scena “Il Teatro Comico”, ma al termine dello spettacolo si festeggerà insieme ai presenti in sala questa ricorrenza importante. «Solitamente queste occasioni vengono festeggiate solo dal gruppo – chiarisce Vit – ma per noi ogni spettatore, ogni attore, ogni organizzatore, ogni sostenitore è stato importante e per questo vogliamo festeggiare proprio con tutti. Non è retorica, La Graticcia è una compagnia amatoriale, nessuno di noi riceve un compenso e per noi l’unico premio è l’applauso del pubblico. Ovviamente dobbiamo ringraziare chi ci sostiene in questa attività, cioè il Gruppo Migross e Danese Vini. Senza tutti loro che festa sarebbe?».

La Graticcia nasce anche per mantenere viva la filosofia della storica compagnia La Barcaccia: portare cultura e divertimento ovunque, in ogni piazza della provincia e non solo, nelle frazioni, nei paesini, nelle ville. Anche nello zoccolo duro di attori, 8 sono di provenienza dalla compagine di Roberto Puliero con i quali hanno collaborato decine di attori, in tutto più di 30, moltissimi dei quali giovani. «Non siamo solo una compagnia – chiarisce Vit – siamo un gruppo di amici che, quando non recitano, si trovano lo stesso anche solo per mangiare una pizza. Condividiamo tutti la stessa passione, viviamo tutti le gioie e le apprensioni della compagnia anche se non siamo in scena».

La compagnia ha creato diverse produzioni. La Graticcia al terzo anno di attività ha già prodotto 4 spettacoli e si appresta a debuttare con il quinto. Tutti titoli che compongono attualmente il repertorio e che vengono puntualmente replicati con frequenza. Diversi i generi per accontentare tutti i gusti: il classicissimo “Il Teatro Comico”, il moderno “Tu Lei Lui”, l’ultra divertente “È tutta una farsa” e lo storico “Palio di Verona”.