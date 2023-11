Musica live alle Cantine de l'Arena: tutti i concerti da non perdere a novembre

La 19esima stagione di concerti presso la Brasserie de Le cantine de l’Arena prosegue per tutto il mese di novembre con ospiti sensazionali. Fra i tanti ospiti del nostro festival segnaliamo il ritorno di Dave Kikoski con Essiet Essiet al basso, Robert Bonisolo in un inedito quartetto con Ferenk Nemeth alla batteia, Piero Odorici con Francesca Tandoi e il veronese Stefano Senni. Nick Hempton, con Giulio Campagnolo e Adam Pache chiuderanno martedì 28 novembre il Winter Jazz Festival di questa edizione. Ricordiamo ai super appassionati di jazz che i concerti del martedì riprenderanno il 7 febbraio 2024 (Spring Jazz Festival 2024). Domenica 19 novembre per la rassegna "Jazz & University" salirà sul palco della Brasserie Marianne Solivan Italian 4et. Secondo appuntamento musicale in collaborazione con l’Ateneo della nostra città, una grande occasione per far conoscere anche alle nuove generazioni il fascino del live nel famoso music club di Verona.

Martedì, alle ore 21, per la Rassegna “Winter Jazz Festival”, il palco ospita concerti jazz con grandi musicisti nazionali ed internazionali; i repertori spaziano tra tutte le sfaccettature e contaminazioni del jazz, dal bebop allo swing, al dixieland, bossanova e acid jazz.

Venerdì, alle ore 22, e domenica, alle ore 19.30 (in orario aperitivo), per la Rassegna "World Music", si alternano eventi che viaggiano lungo tutti i binari musicali (funky, blues, soul, bossanova, lounge , jazz).

Sabato, dalle ore 20, si riconferma la nostra Rassegna "Dinner & Live Music": serata con sottofondo musicale "jazz-lounge", creato da un duo/trio in acustico.

Il programma di novembre 2023

VENERDÌ 3 NOVEMBRE ore 22

PASSEPARTOUT & Band

(French Gipsy, Swing)

CHIARA DAL MOLIN vocals

PIER BRIGO double bass

JACOPO DELFINI guitar

NEREO FIORI accordion

STEFANO ZENI violin

Passepartout è in arte Chiara Dal Molin, cantante veronese profondamente legata a Parigi che da anni si impegna a portare il suo amore per la Francia sui palchi dei più importanti jazz club, teatri, festival internazionali ed eventi istituzionali. Dalla nostalgia musette e jazz manouche anni ’30 alla modernità del pop contemporaneo, per rivivere le tipiche atmosfere di Parigi, il tutto con un pizzico di swing!

SABATO 4 NOVEMBRE ore 20

RASSEGNA “DINNER & LIVE MUSIC” (Jazz)

RASSEGNA "DINNER & LIVE MUSIC" (Jazz)

Serata con sottofondo musicale "jazz-lounge", creato da un duo/trio in acustico. Ospiti a sorpresa e improvvisazioni d'ensemble, per creare l'atmosfera ideale alla cena con dell'ottima musica dal vivo.

DOMENICA 5 NOVEMBRE ore 19.30

SARA LONGO TRIO

(Jazz, Swing)

SARA LONGO vocals

MATTEO ALFONSO piano

ALVISE SEGGI double bass

Sara Longo, talentuosa cantante jazz, ha vissuto negli Stati Uniti e poi in Francia, a Parigi, dove è cresciuta studiando pianoforte classico e canto moderno. Dal 2010 si esibisce nei più prestigiosi club e festival d'Europa (nel 2014 ha vinto il premio dei "Trophées du Sunset Jazz Club"), presentando composizioni proprie, standard swing e pezzi popolari brasiliani. Il suo recente progetto "From New York to Rio and Rome" è “musica dai colori unici, vibranti e vulcanici!”

MARTEDÌ 07 NOVEMBRE ore 21

“Winter Jazz Festival”

DAVE KIKOSKI TRIO

(Jazz)

DAVE KIKOSKI piano

ESSIET ESSIET double bass

JORIS DUDLI drums

David Kikoski è uno dei più completi e efficaci pianisti presenti sulla scena jazz mondiale. I suoi concerti dal vivo sono sempre connotati da una straripante potenza e da una personale rilettura dell’universo del jazz moderno. Questa formazione, altamente energica e dal forte swing, sta portando la tradizione del trio con pianoforte jazz classico ad un livello davvero entusiasmante! Dave, Essiet e Joris hanno da tempo rivelato il loro virtuosismo musicale, e questa sera affascineranno il pubblico delle Cantine suonando brani del Great American Song Book e materiale originale.

VENERDÌ 10 NOVEMBRE ore 22

BARIONDA

(Jazz)

HELGA PLANKENSTEINER baritone sax

MASSIMILIANO MILESI baritone sax

ROSSANO EMILI baritone sax

GIORGIO BEBERI baritone sax

ZENO DE ROSSI drums

MAURO BEGGIO drums

Scaturito da un’idea di Helga Plankensteiner, eccellente sassofonista altoatesina, Barionda concentra nel proprio nome il senso del progetto: il sax baritono come protagonista, il caos chiassoso ma ordinato di una baraonda e una vigorosa onda musicale. Con quattro sassofoni baritoni e questa sera ben due batterie, il gruppo propone un organico strumentale insolito quanto elettrizzante, con l’intento di far conoscere quello scorcio del grande repertorio jazz dove il sax baritono ha avuto un ruolo importante. Il tutto miscelato a composizioni originali raccolte nell’omonimo nuovo disco pubblicato nel 2022.

SABATO 11 NOVEMBRE ore 20

RASSEGNA “DINNER & LIVE MUSIC” (Jazz)



DOMENICA 12 NOVEMBRE ore 19.30

RICCARDO PETTINÀ 4et

(Jazz)

GIOVANNI PERIN vibraphone

RICCARDO PETTINÀ piano

MARTINO DE FRANCESCHI double bass

FEDERICO NEGRI drums

Che bello quando i giovani fanno jazz! Il quartetto, formato da promettenti jazzisti della scena nazionale, si propone di sviluppare e rielaborare un repertorio basato sulle indimenticabili composizioni dei grandi songwriter americani: da Cole Porter, Kurt Weill a Jerome Kern, Duke Ellington e molti altri. Vi aspettiamo!

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE ore 21

“Winter Jazz Festival”

BONISOLO-CARNOVALE-CONTE-NEMETH

(Jazz)

ROBERT BONISOLO sax

DARIO CARNOVALE piano

LORENZO CONTE double bass

FERENC NEMETH drums

“Un incontro, un viaggio espressivo che Robert Bonisolo, Dario Carnovale, Lorenzo Conte, Ferenc Nemeth intraprendono per rileggere assieme le proprie composizioni originali”. Le collaborazioni fra i quattro musicisti si sono intrecciate nel corso degli anni andando a creare un precedente solido la cui naturale evoluzione è stata proprio la scelta di ritrovarsi per la prima volta riuniti sullo stesso palco. Da non perdere!

VENERDÌ 17 NOVEMBRE ore 22

GIANNI VANCINI “Made in Italy"

Special guest: SILVIA "MAVIA" LOSAPPIO

(Smooth Jazz, Pop)

GIANNI VANCINI sax

SILVIA "MAVIA" LOSAPPIO vocals

MICHELE BONIVENTO keyboards

MARCO DIRANI bass

TOMMY GRAZIANI drums

Già dal titolo si può dedurre che "Made in Italy", il nuovo album del sassofonista Gianni Vancini, sia un tributo alla musica italiana. E' un progetto ricco di sonorità di ogni tipo, dalla Ballad Jazz al brano in stile Tower of Power, passando per ambienti Neo Soul; è un viaggio nelle splendide melodie italiane tutte legate da un unico filo conduttore: il sax di Gianni Vancini. Ospite della serata la cantante Silvia "Mavia" Losappio.

SABATO 18 NOVEMBRE ore 20

RASSEGNA “DINNER & LIVE MUSIC” (Jazz)



DOMENICA 19 NOVEMBRE ore 19.30

“Jazz & University”

con il contributo dell’Università degli studi di Verona

MARIANNE SOLIVAN ITALIAN 4ET

(Jazz, Swing)

MARIANNE SOLIVAN vocals

DANIELE GORGONE piano

MARCO PICCIRILLO double bass

GAETANO FASANO drume

Marianne Solivan è una delle più interessanti vocalist del panorama musicale odierno. L’artista statunitense è considerata un’interprete di primo piano nel mondo jazz contemporaneo e dopo averla ascoltata dal vivo se ne capisce la ragione. Voce calda e sensuale e dal grande spessore timbrico, unita ad una grande energia e ad un naturale carisma, per un concerto dalle trascinanti atmosfere swing.

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE ore 21

“Winter Jazz Festival”

FRANCESCA TANDOI - PIERO ODORICI QUARTET

(Jazz)

FRANCESCA TANDOI piano, vocals

PIERO ODORICI tenor sax

STEFANO SENNI double bass

JASON BROWN drums

Indiscussa “rising star” del jazz, Francesca Tandoi, pianista virtuosa, vocalist, ottima compositrice e straordinaria band leader, vanta ormai da anni un percorso costellato di successi in tutto il mondo, tanto da essere acclamata dalla critica e dal pubblico internazionale. Con lei sul palco il veterano Piero Odorici, voluto tra gli altri da Cedar Walton nel suo quartetto per diversi anni, Stefano Senni, fra i più richiesti contrabbassisti d’Europa e alla batteria Jason Brown, indiscusso musicista di eccelsa classe, già al fianco, tra gli altri, di Monty Alexander.

VENERDÌ 24 NOVEMBRE ore 22

TRIOMANZANA

(Musica gitana, Folk mediterraneo)

DANIELE PROLUNGHI guitar

ALESSANDRO VIGLIO guitar, vocals

LUCAS PATRICIO DINARTE percussion

ALICE MISTURA flamenco dancer

I Triomanzana esplorano con gusto moderno e frizzante le musiche popolari del Mediterraneo, dalla rumba spagnola al flamenco, dalla musica greca al gipsy jazz. Il loro marchio di fabbrica è una perfetta alchimia tra melodie suadenti e arabeggianti e il ritmo vorticoso e coinvolgente tipico della rumba flamenca. Una miscela unica di chitarre flamenche, voci appassionate e strumenti tradizionali, uno show accattivante per momenti indimenticabili in questa serata autunnale.

SABATO 25 NOVEMBRE ore 20

RASSEGNA “DINNER & LIVE MUSIC” (Jazz)



DOMENICA 26 NOVEMBRE ore 19.30

"SAINT GERMAIN SWING QUARTET"

(French Gipsy Swing)

DAVIDE VERONESE trumpet, vocals

MARCO PUTINATO sax

ANDREA BOSCHETTI guitar

BEPPE PILOTTO bass

La musica della Parigi anni ‘50, dal ducato di Ellington ai reami di Django Reinhardt. Un itinerario a bordo di battelli sulla Senna, carrozze dell'Orient Express e aerostati spinti dalle note che hanno accompagnato gli anni più turbolenti, roboanti, innovativi e controversi del secolo scorso. Saint Germain Swing Quartet affronta il repertorio suonato dalle orchestre swing nelle sale da ballo di inizio Novecento, la colonna sonora che ha accompagnato le movenze dei ballerini di charleston e balboa.

MARTEDÌ 28 NOVEMBRE ore 21

“Winter Jazz Festival”

NICK HEMPTON TRIO

(Jazz)

NICK HEMPTON sax

GIULIO CAMPAGNOLO organ

ADAM PACHE drums

Il trio guidato dal grande sassofonista australiano Nick Hempton, accompagnato da Giulio Campagnolo all’organo e Adam Pache alla batteria, chiude alla grande il Winter jazz Festival a “Le Cantine de l’Arena – Music Brasserie”. Nick Hempton è uno dei sassofonisti più richiesti della scena mainstream/modern jazz a New York, dove abita dal 2004. Conosciuto come leader, "sideman", compositore e produttore, Nick è dotato di un suo personale stile, dal suono caldo e pieno di swing, che viene dalla tradizione di musicisti come Dexter Gordon, Sonny Stitt e Cannonball Adderley.

