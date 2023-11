"La Luna delle Fade", escursione in Lessinia

Questa volta il gruppo “La Luna delle Fade” vi propone un’uscita da "brivido" in perfetto stile cimbro, al calar del sole e in una zona della Lessinia poco conosciuta… ma niente anticipazioni! L'evento è in collaborazione con MasoVerde a Roveré Veronese, uno spazio unico, immerso nel verde, dove conoscere le specialità della Lessinia e degustare i sapori autentici di questo magico territorio. A MasoVerde vi aspetta, a concludere la serata, un gustoso buffet accompagnato da bevande calde.

Dislivello: 200m

Lunghezza: 5km

Difficoltà: E (facile)

Durata: 4h

Abbigliamento tecnico adeguato alla stagione e alla quota

Scarponcini da trekking alla caviglia

Torcia frontale

Ritrovo: sabato 18 novembre 2023 ore 16.45 presso la sede di MasoVerde. Località Maso di Sotto, 8, 37028 Roverè Veronese Vr.

COSTO: 25 euro (escursione + buffet)

Termine iscrizioni: venerdì 17 novembre ore 19. Prenotazione obbligatoria. Evento realizzato in collaborazione con: @mountains_seba, Veronica Cogo e Riccardo Galtarossa di @Tranquillo che poi spiano, @MasoVerde.

Info e prenotazioni:

Siamo Guide Ambientali Escursionistiche professionali, regolarmente assicurate (R.C.T.) ed esercitiamo la professione ai sensi della Legge 4/2013. Le Guide si riservano di annullare o modificare l'iniziativa in funzione delle condizioni metereologiche dando congruo preavviso agli iscritti.