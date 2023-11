Enogastronomia, spettacoli e luna park per l'Antica Fiera di Cavalcaselle 

Torna l’Antica Fiera di Cavalcaselle, in programma dal 17 al 20 novembre nella frazione di Castelnuovo del Garda e sul vicino colle San Lorenzo. La manifestazione, organizzata dall'amministrazione comunale e dalla Pro loco, prende il via venerdì 17 novembre alle 20 con l’immancabile gara di briscola al bar Nautilus e lo spettacolo di Gardadanze al centro parrocchiale di Cavalcaselle.

Ricchissimo il programma degli eventi: sabato 18 novembre alle 20 la “cena della Fiera” con spiedo bresciano al centro parrocchiale e alle 21 serata musicale: sul palco Effemme con Fry dei Modena City Ramblers e il gruppo veronese La Polveriera. Alle 8 di domenica appuntamento con la 51esima Stracada de la Fiera, corsa podistica non competitiva organizzata del gruppo podistico “I Nuovi fannulloni” con partenza da piazza Berto Barbarani. Due i percorsi, di 7 e 14 km, con ristori, mentre alle 9 parte la Stracadina de la Fiera riservata ai bambini.

Alle 9 sul colle San Lorenzo aprono il mercato, gli stand enogastronomici e la Fattoria del Monte della Fiera con animali a un’area gioco riservata ai bambini. Battesimo della sella con intrattenimento per i più piccini a partire dalle 14. Lunedì 20 alle 8 l’apertura dei bivacchi storici sul colle San Lorenzo e alle 10 la Messa presso la chiesetta della Madonna degli Angeli. Alle 14 proseguono le attività dedicate i bambini. Completano l’offerta l’esposizione di macchine agricole, il luna park in paese e il concorso di disegno “La nostra Fiera”.

«Nata come fiera degli asini e dei pastori, la Fiera di Cavalcaselle si distingue da altre manifestazioni analoghe per il suo genuino carattere folkloristico» spiega il sindaco Giovanni Dal Cero. «La nostra gente è particolarmente legata a questa Fiera per via delle sue radici millenarie – aggiunge l’assessore alle Manifestazioni Thomas Righetti –. In attesa del loro turno per traghettare il bestiame sul Mincio, i pastori allestivano i bivacchi e preparavano la trippa».

Fiera di Cavalcaselle / foto ufficio stampa Comune di Castelnuovo del Garda