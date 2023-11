Sabato 18 novembre arriva l'Olio Bike Tour in Val Tramigna! Grazie alla collaborazione con l'azienda agricola Aldegheri di Cazzano di Tramigna avremo la possibilità di scoprire una delle eccellenze agroalimentari delle nostre zone! Dopo una pedalata tra colline e campagne coltivate, saremo ospiti di Davide, che ci accompagnerà nella visita dei loro appezzamenti di olivi per conoscere da vicino i segreti del loro lavoro. Al termine ricco rinfresco e degustazione con bruschette, olio, buon vino e altri prodotti tipici del territorio. Ti aspettiamo. Con WineBikeLoop ce n'è per tutti i gusti!

Ritrovo ore 9 presso piazza Foro Boario a Soave (VR)

Distanza: 35km

Difficoltà: medio/facile

Bici: Mtb o E-bike (possibilità di noleggio E-bike su richiesta)

Costo partecipazione: 40 Euro (30 Euro per i già tesserati)

realizzazione traccia

guida bike certificata

tesseramento e assicurazione RC

assistenza tecnica durante il percorso

ricco infresco presso l'Azienda Agricola Aldegheri

È richiesta la prenotazione per partecipare. Contattaci per maggiori informazioni: