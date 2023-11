Visita guidata a Verona: "Il cimitero del nemico"

Un cimitero quasi dimenticato nel quartiere Navigatori di Verona. Qui, in un luogo di pace riservato dal 1851 per volere dell’Austria ai propri morti, si sono aggiunti nei decenni successivi i corpi di tanti altri soldati, caduti nelle battaglie di Solferino e Custoza, ma anche durante la Prima Guerra Mondiale: 5.684 persone riposano in questo cimitero, realizzato non a caso accanto all'asburgico forte Procolo.

Molti i civili veronesi e familiari che prestavano servizio nella grande guarnigione presente a Verona fino al 1866, ma numerosi anche i militari veronesi morti combattendo per l'Austria: fino al 1866, infatti, i Veneti erano austriaci che combattevano contro gli Italiani. Sarà l’occasione, quindi, anche per ripassare un po’ la storia del Risorgimento e del periodo austriaco.

Domenica 19 novembre, appuntamento ore 15 davanti all'Eurospin di Via Leone Pancaldo, 82. Costo 8 euro. Prenotazione obbligatoria per mail info@infoverona.it o whatsapp 339 8717091.

Foto di Associazione Guide Ippogrifo