Visita guidata alla scoperta della Verona sotterranea

Un pomeriggio dedicato all'archeologia Veronese, da scoprire con un itinerario che comprende tutte le nostre aree archeologiche. Area archeologica di via San Cosimo, area archeologica del Criptoportico di Corte Sgarzerie e Villa Romana di Valdonega, 3 siti archeologici in un unico percorso di visita, su e giù dal sottosuolo, per scoprire insieme una Verona antica e ricca di sorprese.

Ore 15

Durata: 3 ore circa

Costo: 20 euro

Prenotazione obbligatoria

Posti limitati

Per informazioni e prenotazioni:

Associazione Archeonaute Onlus

3472213090 - 3477696088

archeonaute@gmail.com

Criptoportico di Corte Sgarzerie / foto ufficio stampa Associazione Archeonaute Onlus