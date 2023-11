A Isola della Scala la Fiera del Bollito con la pearà e sapori d’autunno 

Torna la Fiera del Bollito con la pearà e sapori d’autunno di Isola della Scala, dal 9 al 26 novembre 2023. Un appuntamento sempre più amato dei veronesi e non solo, che vede protagonisti i piatti tipici della tradizione veronese, il bollito con la pearà e le tante specialità della cucina autunnale. Protagoniste saranno le macellerie: Miglioranza Carni, il Macellologo e Amato Carni.

Alla Galleria Filippini di Coldiretti Verona è stata presentata la manifestazione. Dopo i saluti istituzionali della dott.ssa Franca Castellani, presidente dei mercati a Km 0, Coldiretti Verona che ha ribadito l’importanza di valorizzare la filiera corta e a km 0 a tutela del consumatore, parola ai promotori dell’evento. «Ente Fiera di Isola della Scala continua a lavorare per portare manifestazioni che valorizzino i prodotti della cucina veronese ad essere motore del territorio, protagonista nella realizzazione di progetti fieristici capaci di attrarre il grande pubblico. - ha affermato Roberto Venturi, amministratore Unico di Ente Fiera di Isola della Scala - Lo abbiamo fatto concretamente con la Fiera del Riso, giovedì lo faremo inaugurando la XXI edizione della Fiera del Bollito. Ente Fiera con tutto il suo staff, attraverso l’evento che renderà omaggio ai piatti tipici e alle eccellenze della cucina veronese, si è impegnata ad essere anche un’opportunità, seppur limitata al periodo fieristico, di lavoro per le persone che si sono accreditate all’agenzia interinale che ha gestito la selezione del personale. Grazie all’impegno di tutto lo staff, come Ente vorremmo far crescere tutta la comunità insieme al tessuto economico locale, ideando nuovi progetti fieristici e facendo evolvere, passo dopo passo, manifestazioni storiche come la Fiera del bollito con la pearà, una coppia spettacolare, come recita lo slogan di questa edizione, come saranno spettacolari i tanti appuntamenti in calendario per grandi e piccini».

Grande è l’impegno da parte delle associazioni e dei cittadini volontari: «Il loro contributo è prezioso per le tante attività che Ente Fiera vuole e vorrà realizzare sul territorio, - ha proseguito l’amministratore - un territorio che merita visibilità e grandi eventi, grazie anche agli sponsor e ai brand che si avvicinano alle nostre manifestazioni, con curiosità ed interesse. Una vetrina d’interesse nazionale che va’ valorizzata al meglio».

Così ha proseguito il sindaco, Luigi Mirandola: «La Fiera del Bollito, come la Fiera del Riso, sostiene la filiera corta a garanzia della qualità di ciò che viene preparato. Sono infatti le stesse macellerie locali a cuocere e servire bolliti e pearà, utilizzando le carni che presentano ogni giorno sul banco delle proprie botteghe. La Fiera diventa un luogo di festa, come le cucine delle nostre case la domenica, dove si prepara ancora questo piatto, probabilmente il più amato dai veronesi, il più celebrato e il più popolare di tutti».

«Quest’anno diamo un volto nuovo alla manifestazione e continuiamo la strada intrapresa alla Fiera del Riso, dando spazio a nuove collaborazioni. - ha evidenziato Daniele Pagliarini, direttore di Ente Fiera di Isola della Scala - Non solo cucina e ottimi piatti: ad accompagnare le serate saranno gli spettacoli, i concerti e le attività dedicate ai più piccoli nel weekend, attraverso la partnership come quella con il Consorzio di Promozione Turistica Skiarea Alpe Cimbra Folgaria e Lavarone e l’associazione culturale RIDORIDO’».

«Eventi come questo, dedicato alla grande ricetta del bollito con la pearà, aiutano la cultura enogastronomica e le produzioni di qualità veronesi ad affermarsi al di fuori dei confini scaligeri e regionali. - ha ricordato il presidente della Provincia, Flavio Pasini -. La cucina tradizionale non è meno importante di altre manifestazioni della cultura popolare, poiché porta con sé il sapere di migliaia e migliaia di veronesi, piccole e preziose storie di famiglia, ricettari che si tramandano di generazione in generazione, esperienze, feste vissute attorno alle nostre tavole da sempre, in città così come nella più lontana frazione di provincia».

La speciale collaborazione tra Ente Fiera di Isola della Scala e il Consorzio di Tutela dell’IGP Riso Nano Vialone Veronese con una nota ha concluso: «Come Consorzio siamo impegnati a valorizzare l’oro bianco e portare il brand Fiera del Riso in tutta Europa. - ha concluso il presidente Renato Leoni - Durante la manifestazione troverete anche il piatto principe, il risotto all’isolana, il risotto con la zucca e nel weekend risotto taleggio, speck e noci».

Info: https://www.fieradelbollito.it/

Da sx Daniele Pagliarini, direttore di Ente Fiera di Isola della Scala, Roberto Venturi, Amministratore Unico di Ente Fiera di Isola della Scala, Luigi Mirandola Sindaco di Isola della Scala e Franca Castellati, presidente dei mercati a Km 0 / foto ufficio stampa Press Isolafiere