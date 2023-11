Al Tetro Modus torna "Teatrottanta dance party"

Anche per questa stagione il Teatrodance di Andrea Castelletti smuove i ricordi ma soprattutto i corpi a suon di musica anni 80 con lo spettacolo “Teatrottanta dance party”, prodotto da Modus per il suo gruppo professionistico Orti Erranti Teatro. Una rievocazione di quegli anni che non mancherà di far riaffiorare scorci di vita per fare un vero e proprio tuffo nel passato. Il tutto infarcito di canzoni rigorosamente anni 80 da ballare a tutto volume. Divertire e coinvolgere, invitando gli spettatori a diventare parte attiva dello spettacolo; è questo l’intento che è stato gradito e accolto dal pubblico con sorpresa ed entusiasmo per l’allestimento e l’originalità del format.

Un’occasione davvero inedita per essere tutti insieme – attore e spettatori – i protagonisti della festa-spettacolo che non è una serata danzante, bensì un vero e proprio spettacolo teatrale, basato su un racconto ambientato negli anni ’80 con riferimenti alla cultura e al costume di quell’epoca, dalla moda, ai modi di dire, dalle pubblicità alle musiche, dalle trasmissioni in TV ai film.

Ultime repliche al teatro Modus di Piazza Orti di Spagna, giovedì 16 novembre, venerdì 17 e sabato 18 ore 21, domenica 19 ore 18. Prenotazione obbligatoria su modusverona.it, info al 392/3294967.