Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 4 al 6 novembre 2022

Nuovo weekend con numerosi appuntamenti interessanti nel territorio veronese. Di seguito vediamo quali sono tutte le iniziative da non perdere dal 4 al 6 novembre 2022.

L'EVENTO TOP

Fieracavalli a Veronfiere

Fieracavalli torna in sella per la sua 124esima edizione nel suo format originale di quattro giorni, dal 3 al 6 novembre 2022 a Veronafiere. Sono 2.375 i cavalli di 60 razze protagonisti assoluti della manifestazione, riferimento per il settore equestre con 12 padiglioni da visitare, per un totale di 128mila metri quadrati, 695 aziende espositrici da 25 paesi e 200 eventi in programma, tra competizioni, spettacoli e convegni, tutto nel segno della sostenibilità.

MANIFESTAZIONI

Verona Antiquaria

Torna domenica 6 novembre Verona Antiquaria, il mercato dell’antiquariato che ogni prima domenica del mese trasforma il quartiere di San Zeno in un vero e proprio sunday market dal sapore internazionale, con tante sorprese dal passato e nuovi tesori da scoprire. Oggetti d’antiquariato, del collezionismo, del modernariato e del vintage che interessano il collezionista più esperto ma riescono a colpire anche un pubblico più allargato e incuriosito dalla magia e dal fascino del passato.

Festa del bollito & della pearà

Dal 3 al 6 novembre la sala polivalente ex bocciodromo a Bussolengo ospiterà a "Festa del bollito & della pearà", un evento dedicato all’enogastronomia veronese, che vuole valorizzare la sua specialità per eccellenza. Quattro giorni in cui sarà possibile degustare la tipica ricetta preparata da Miglioranza e non solo: oltre al bollito ci saranno le migliori prelibatezze autunnali e i prodotti tipici della provincia.

Festa del vino novello

A Bardolino nel fine settimana, sabato 5 e domenica 6 novembre, è in programma la Festa del vino novello. Dalle 11 alle 22 non mancherà lo stand di degustazione del vino novello e il mercatino di prodotti tipici. Le cantine saranno posizionate all'interno della grande botte creata per la Festa dell'Uva. Parallelamente a questo, lungolago Cornicello ospiterà il festival del cibo di strada con i truck food di Eatinero, accompagnati da spettacoli musicali e artisti di strada.

Villaggio di Natale Flover

Dal 5 novembre 2022 all'8 gennaio 2023 torna a Bussolengo il Villaggio di Natale Flover, il primo d'Italia: giunto alla sua 26esima edizione, come ogni anno si rinnova ed arricchisce di novità. Il tema di quest’anno è dedicato alle tradizioni del Natale e a tutto ciò che lo rappresenta, come l’Albero di Natale, le ghirlande, le decorazioni, il presepe, i dolci, i canti di Natale...simboli che, nelle nostre menti, rimandano immediatamente alla magia del periodo più emozionante e sorprendente dell’anno.

Turista nella mia città: ingresso a 1 euro nei musei civici di Verona e visite guidate

Domenica 6 novembre torna l'iniziativa "Turista nella mia città", una giornata dedicata ai cittadini veronesi e ai turisti che vogliono scoprire (o riscoprire) gli straordinari tesori d'arte e storia che sono custoditi nei Musei Civici di Verona.

A San Zeno di Montagna la Festa delle castagne - Mostra Mercato del Marrone

Torna protagonista il Marrone di San Zeno Dop. L’omonima festa, giunta alla 19esima edizione, e la Festa delle castagne - Mostra Mercato del Marrone giunta alla 50esima edizione, si terranno a San Zeno di Montagna dal 29 al 31 ottobre e nelle date dell’1, 5 e 6 novembre 2022. In tutti i giorni della festa in Piazza Schena ci sarà l’apertura del villaggio dei sapori con vendita del Marrone di San Zeno Dop e Birra Castanea. Si potranno degustare piatti tipici a base di castagne nel villaggio dei sapori e nei ristoranti del paese che aderiscono.

(E)Vento, What??

L’associazione culturale (E)Vento tra i salici torna con "(E)Vento, What??" il 5 novembre presso il Palapesca di via Cesarina, 16 a Sommacampagna. Una serata di musica originale, arte e artigianato e collaborazioni con realtà del territorio.

Gardaland Magic Halloween

Torna Gardaland Magic Halloween con i fantastici "Venerdì da paura", l’evento piu? spaventosamente divertente della stagione che quest’anno raggiunge la ventesima edizione e per l’occasione prolunga ulteriormente la sua durata. Appuntamento da non perdere con l’ultimo weekend dell’evento il 5 e il 6 novembre.

MUSICA

"Family Concerts"

L’autunno di Fondazione Arena di Verona si arricchisce di appuntamenti speciali, in una mini rassegna completamente nuova: i Family Concerts, spettacoli pensati per le famiglie. Diverse generazioni possono scoprire piccoli capolavori di musica e teatro musicale adatti al pubblico di tutte le età, godibili anche e soprattutto da chi si approccia per la prima volta a questo repertorio. Il primo appuntamento è sabato 5 novembre, con un concerto narrato dedicato alle favole in musica.

Virna Marangoni e Lele Zamperini in concerto alla Vecchia Rama

Virna Marangoni è una cantante e chitarrista di talento e di grande energia, che deve al contest canoro televisivo "The Voice of Italy" la sua tardiva esplosione a livello internazionale. Appuntamento da non perdere sabato sera 5 novembre alla Vecchia Rama a San Peretto di Negrar.

Musica live alle Cantine de l'Arena

Federico "Ciosi" Franciosi live alla Vecchia Rama

Federico "Ciosi" Franciosi è un cantante e chitarrista acustico flatpicker italoargentino con un viscerale amore per la musica. Con il percussionista Massimo Tuzza animerà la serata di venerdí 4 novembre alla Vecchia Rama di San Peretto di Negrar.

Musica live al Giardino 2.0 Music Club

TEATRO

Horny

Appuntamento venerdì 4 novembre al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda. Chi è Horny? Horny è il soprannome di Antonio Ornano ed è anche la cronaca spietata delle sue inadeguatezze come marito e padre. Il Recital di Antonio Ornano è uno spettacolo da stand up comedian, al naturale, senza orpelli scenografici e senza travestimenti.

Alessandro D’Avenia al Teatro Ristori

Sarà Alessandro D’Avenia, il prossimo 6 novembre, con il suo spettacolo "L’appello", ad aprire il ciclo delle tre serate d’autore in programmazione al Teatro Ristori di Verona. Un format nuovo della Stagione 2022/2023 che ha trovato grande rispondenza nel pubblico, anche dei più giovani.

Mi piazzo in banca e non se ne parla più

La compagnia teatrale Micromega presenta "Mi piazzo in banca e non se ne parla più". Adattamento e regia di Matteo Spiazzi. Sabato 5 novembre ore 21.15 al Teatro S.Teresa.

Il toy boy di nonna

Commedia anticonformista al Teatro Rizza il 5 novembre 2022. "Il toy boy di nonna", un'opera frizzante e anticonformista che ammicca alla commedia francese, in cui spiccano passionalità e ironia.

Bon Mariage

Nuovo appuntamento al Modus, con il ritorno in scena dello spettacolo "Bon Mariage" della compagnia Teatro Impiria, venerdì 4, sabato 5 ore 21 e domenica 6 ottobre alle ore 18, per la rassegna "Ridere fa bene agli addominali".

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi si segnala:

Bros - «Hey, what's up? What's up? Si salutano continuamente così i personaggi di Bros. Un intercalare amichevole che serve per rompere il ghiaccio, sciogliere il primo canale di comunicazione. Una domanda a cui nessuno risponde mai veramente, come fosse una parola d'ordine, un codice di riconoscimento. Nicholas Stoller firma una commedia sentimentale sul nostro tempo». Regia: Nicholas Stoller.

«Hey, what's up? What's up? Si salutano continuamente così i personaggi di Bros. Un intercalare amichevole che serve per rompere il ghiaccio, sciogliere il primo canale di comunicazione. Una domanda a cui nessuno risponde mai veramente, come fosse una parola d'ordine, un codice di riconoscimento. Nicholas Stoller firma una commedia sentimentale sul nostro tempo». Regia: Nicholas Stoller. La stranezza - «Nel 1920 Luigi Pirandello, in Sicilia per qualche giorno, conosce per caso due scapestrati attori di teatro, Onofrio Principato e Sebastiano Vella, che stanno cercando di metter su uno spettacolo. L'incontro avrà risvolti inaspettati». Regia: Roberto Andò.

?MOSTRE

STEM Passion

Inaugura a Verona la mostra fotografica "STEM Passion" dedicata alle donne della scienza, visibile dal 4 novembre al 31 dicembre 2022. Un viaggio che racconta aspirazioni, impegno e non da ultima la passione, quella che nutre percorsi di studio e lavoro focalizzati sulle discipline STEM che coinvolgono scienza, tecnologia, ingegneria e matematica.

Sensazioni

Visioni ed emozioni della realtà attraverso la fotografia. Dal 5 al 12 novembre alla sala Birolli all’ex Macello si apre una nuova esposizione dedicata all’arte fotografica con la mostra "Sensazioni". Il percorso espositivo, ad accesso gratuito, è composto da 75 scatti di 17 artisti che, attraverso la fotografia, reinterpretano la realtà del proprio vissuto.

Animali nel mondo antico

Dal 25 ottobre 2022 all'1 ottobre 2023 un nuovo percorso espositivo sull’importanza degli animali nella storia e nell’arte visibile al Museo Archeologico al Teatro Romano di Verona con l’esposizione "Animali nel mondo antico". In mostra per la prima volta, oltre alle raffigurazioni in metallo conservate al MATR, alcuni importanti ritrovamenti provenienti dalla Domus romana scoperta durante degli scavi nell’ex cinema Astra in via Oberdan. Esposti 130 oggetti di piccole dimensioni. Dagli animali nell’antico Egitto a quelli idealizzati nel mondo classico per il loro importante ruolo in ambito mitologico e religioso.

"Il respiro della natura/AQUA" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

È l’acqua, fonte di vita e al contempo elemento distruttivo e caotico, la protagonista della nuova esposizione contemporanea allestita alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti nello spazio "Contemporaneo Non-Stop. Il respiro della natura/AQUA" a cura di Patrizia Nuzzo. L’esposizione sarà visibile al pubblico dal 28 ottobre 2022 fino ad ottobre 2023.

Pagine Fossili

Il Museo di Storia Naturale ospita a partire dal 14 ottobre e fino al 10 novembre 2022 una mostra personale dedicata ad un ciclo di sculture realizzate dall’artista Pia Gazzola, in un percorso espositivo che si svolge in stretto dialogo con l’importante collezione dei fossili di Bolca. La mostra, dal titolo "Pagine Fossili", e? inserita all’interno del programma di eventi culturali organizzati dalla direzione dei Musei Civici che si svolgeranno in concomitanza con la 17esima edizione di ArtVerona.

Fuori, nella terra dell'uomo

Realizzata in collaborazione con Urbs Picta in occasione della 17esima edizione di ArtVerona, la mostra "Fuori, nella terra dell'uomo", dal 14 ottobre 2022 al 23 gennaio 2023, riunisce dopo più di dieci anni due importanti collezioni storiche, quella di Fondazione Cariverona e quella del gruppo UniCredit, presentate attraverso la lente dell'artista-curatore Pietro Ruffo.

I colori dell'anima

Si chiama "I colori dell'anima" la mostra personale di Athos Faccincani allestita nella Palazzina Storica di Piazza Catullo 1 a Peschiera del Garda dal 24 settembre al 31 dicembre.

A Verona il Museo Archeologico Nazionale

Il Museo Archeologico Nazionale di Verona ha inaugurato la sezione dedicata alla Preistoria e Protostoria, dal Paleolitico all’Età del Bronzo, 200.000 anni di storia del territorio veronese. Il museo è aperto al pubblico dalle ore 10 alle ore 18 nei giorni di venerdi, sabato e domenica. Ben 200 mila anni di storia custoditi nel nuovo Museo Archeologico Nazionale di Verona che vede sposto, con altri tesori, lo "Sciamano", la figura umana forse più antica al mondo.