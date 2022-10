A San Zeno di Montagna la Festa delle castagne - Mostra Mercato del Marrone

Torna protagonista il Marrone di San Zeno Dop. L’omonima Festa, giunta alla 19esima edizione, e la Festa delle castagne - Mostra Mercato del Marrone giunta alla 50esima edizione, si terranno a San Zeno di Montagna il 22 e 23 ottobre, dal 29 al 31 ottobre e nelle date dell’1, 5 e 6 novembre 2022.

L’iniziativa è stata presentata al Mercato Coperto di Campagna Amica Verona dal presidente del Consorzio di Tutela del Marrone di San Zeno DOP Simone Campagnari, dal sindaco di San Zeno di Montagna Maurizio Castellani, dalla vicepresidente di Coldiretti Verona Franca Castellani e dall’assessore al turismo e alle manifestazioni del Comune di San Zeno di Montagna Carlo Gambino. A fare gli onori di casa, Franca Castellani ha sottolineato: «Le feste, come quella presentata oggi, celebrano il forte legame tra il prodotto tipico come il Marrone Dop, la tradizione e il territorio. Un’unione sempre più ricercata dai cittadini e dai consumatori per degustare le specialità locali a contatto con chi le produce e le cucina. In questo difficile periodo, secondo un’indagine Coldiretti, sono quasi 4 italiani su 10 (37%) a caccia di prodotti locali e a km zero. Oltre a garantire la maggiore freschezza dei prodotti e tagliare gli sprechi la filiera corta riduce anche i tempi di trasporto e, con essi, il consumo di carburanti e le emissioni in atmosfera, tagliando le intermediazioni con un rapporto diretto che avvantaggia dal punto di vista economico agricoltori e consumatori».

La vendita dei Marroni in piazza Schena inizia già nel fine settimana del 15 e 16 ottobre. Il Marrone di San Zeno DOP è prodotto su 200 ettari (1000 ettari totali) in parte dei Comuni di Brentino Belluno, Brenzone, Caprino Veronese, Costermano, Ferrara di Monte Baldo e San Zeno di Montagna. Nella comunità montana del Monte Baldo la castanicoltura ha rappresentato nei secoli passati una risorsa economica importante con i primi riferimenti storici sulla coltivazione del castagno che risalgono al Medioevo. È a partire dagli anni Venti del secolo scorso che la coltura del castano ha intrapreso la via di una produzione più razionale e attenta.

Il frutto e la raccolta

Il Marrone si presenta con una forma ellissoidale e con una caratteristica buccia sottile, lucida e di colore marrone chiaro con striature più scure. Dopo la raccolta, che può essere a mano o con mezzi meccanici, i ricci sono accumulati per un periodo tra i dieci e quindici giorni così da permettere una leggera fermentazione che fa maturare il frutto e lo fa durare nel tempo (Ricciaia). Un’altra tecnica di maturazione (Novena) prevede l’inserimento dei Marroni in un contenitore d’acqua per nove giorni durante i quali avviene una leggera fermentazione che fa maturare i frutti come nella ricciaia. I Marroni asciugati e calibrati vengono scelti e inseriti in apposite reti chiuse. Per la conservazione dei Marroni si consiglia un ambiente fresco e secco.

Il programma delle iniziative

In tutti i giorni della festa, alle 10-11 in Piazza Schena ci sarà l’apertura del villaggio dei sapori con vendita del Marrone di San Zeno DOP e Birra Castanea con chiusura chioschi alla sera. Si potranno degustare piatti tipici a base di castagne nel villaggio dei sapori e nei ristoranti del paese che aderiscono.