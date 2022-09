Alla Palazzina Storica di Peschiera, "I colori dell'anima" di Athos Faccincani

Si chiama "I colori dell'anima" la mostra personale di Athos Faccincani allestita nella Palazzina Storica di Piazza Catullo 1 a Peschiera del Garda dal 24 settembre al 31 dicembre. L'inaugurazione è prevista per sabato 24 settembre alle 18 alla presenza dell’artista.

«L’arte nella figura e nel paesaggio è osservazione, percezione, esaltazione della bellezza ed espressione della fantasia cresciuta davanti al cavalletto». Così Athos Faccincani introduce la sua idea di fare arte. I suoi fiori fioriscono all’interno del suo atelier; i suoi coloratissimi paesaggi sono una finestra nella sua immaginazione, tant’è che spesso non sono fedelissimi alla realtà, ed è proprio questa la chiave della sua interpretazione da impressionista: la natura, i paesaggi, le città più belle del mediterraneo hanno un’unica funzione, che è quella di ispirare, poi la visione viene maturata in studio, rielaborata in base alla sua sensibilità, al suo vissuto, intrisa dei suoi desideri futuri, contaminata dal suo stato d’animo. Così questa terra, dove il tempo sembra essersi fermato, dove lo sguardo si perde nella natura lussureggiante, che dipinge il paesaggio di mille sfumature, in un ambiente di grande fascino, ha ispirato Athos Faccincani.

Le opere inedite in mostra offrono al visitatore suggestive vedute del Lago di Garda attraverso scorci idilliaci di grandi spazi verdi e piccoli angoli caratteristici. In esposizione si ammirano inoltre i soggetti più rappresentativi dell'arte di Faccincani, tra cui le tele che ritraggono i paesaggi di Positano, Santorini, Portofino, Venezia e le albe, dalle quali emerge la fascinazione dell’artista per il Mediterraneo e per la sua vitalità.

Nell'esposizione, patrocinata dal Comune di Peschiera del Garda, 40 lavori su tela del grande artista dallo stile di derivazione impressionista, che predilige il paesaggio mediterraneo, la luce, il sole alto, i colori puri e accesi, il racconto semplice.

La personale è aperta dal martedì al venerdì dalle 14.30 alle 19 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 19.