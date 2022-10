Musica live alle Cantine de l’Arena: il programma dei concerti dal 4 al 6 novembre 2022

È iniziata con grande entusiasmo la nuova stagione musicale nella Music Brasserie de Le Cantine de l’Arena. Una proposta musicale trasversale e variegata capace di venire incontro al gusto di tutti, in grado di coinvolgere e convogliare, sotto la bandiera della musica di qualità, non solo esperti e “addetti ai lavori”.

Il programma

VENERDÌ 4 NOVEMBRE ore 22

PASSEPARTOUT

(French Gipsy Swing)

CHIARA DAL MOLIN voice

PIER BRIGO double bass

GIANNI TOMAZZONI guitar

NEREO FIORI accordion

Passepartout è in arte Chiara Dal Molin, cantante veronese visceralmente legata a Parigi che da anni si impegna a portare il suo amore per la Francia sui palchi dei più importanti jazz club, teatri, festival internazionali ed eventi istituzionali. Passepartout, con i suoi fedeli musicisti, è un autentico punto di riferimento di francesità in Italia.

SABATO 5 NOVEMBRE ore 20

RASSEGNA “DINNER & LIVE MUSIC” (Jazz)

Serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un duo/trio in acustico. Ospiti a sorpresa e improvvisazioni d’ensemble, per creare l’atmosfera ideale alla cena con dell’ottima musica dal vivo.

DOMENICA 6 NOVEMBRE ore 19.30

PONCHIROLI - BECCALOSSI duo

(Jazz & more)

MARCO PONCHIROLI piano

FAUSTO BECCALOSSI accordion

Il duo Ponchiroli-Beccalossi presenta un programma intenso che omaggia compositori di diverso genere: da Morricone a Haden passando per Mancini e Piazzolla, il tutto espresso con coinvolgente creativitá. Non mancheranno brani originali dei due musicisti.

Informazioni al pubblico e prenotazioni: