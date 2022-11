Un grande talento italoargentino in concerto alla Vecchia Rama

Federico «Ciosi» Franciosi è un cantante e chitarrista acustico flatpicker italoargentino con un viscerale amore per la musica. Con il percussionista Massimo Tuzza, per l’organizzazione della presidente di Musica Viva, Daniela «Dada» Benedini, anima la serata di venerdí alle 21 alla Vecchia Rama di San Peretto di Negrar. Le caratteristiche principali dello stile di Ciosi sono la sua tecnica mancina flat-style (con l’uso del plettro), un’intensa capacitá compositiva ed uno spiccato senso melodico. Ciosi è un talentuoso chitarrista acustico dal carattere mediterraneo ed un cantante dotato di una voce dalle notevoli timbriche, che gli permette di spaziare tra brani originali e reinterpretazioni dei grandi maestri del folk americano bluegrass, country, blues, ballad ed evergreen. Si ispira a Tony Rice, Beppe Gambetta e Doc Watson.

Nel suo nuovo album “The Big Sound” ha voluto sperimentare le avventure sonore che ha vissuto in vari studi di registrazione incontrando nuove amicizie, nuovi modi di lavorare, riscoprendo nuovi suoni che gli hanno dato una forza interiore nell'esprimersi al meglio con la sua amata chitarra Santa Cruz, per creare un grande suono unico che ha dato il titolo all'album. «In questo mio percorso, affiancato alla coproduzione dell'agenzia A-Z Blues, ho registrato nuove canzoni di solo flatpicking, ho dato una veste nuova a vecchie mie canzoni di anni fa con musicisti fenomenali ed infine ho omaggiato alcune canzoni del repertorio bluegrass, old time, blues e celtico», conclude l’artista italoargentino.

Per prenotare tel. 3332051319.