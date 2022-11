A San Zeno appuntamento con Verona Antiquaria: il mercato dell'antiquariato, collezionismo, modernariato e vintage

Torna domenica 6 novembre Verona Antiquaria, il mercato dell’antiquariato che ogni prima domenica del mese trasforma il quartiere di San Zeno in un vero e proprio Sunday market dal sapore internazionale, con tante sorprese dal passato e nuovi tesori da scoprire. Un appuntamento ormai consolidato che ogni prima domenica del mese porta nel quartiere di San Zeno 10.000 persone. Oggetti d’antiquariato, del collezionismo, del modernariato e del vintage che interessano il collezionista più esperto ma riescono a colpire anche un pubblico più allargato e incuriosito dalla magia e dal fascino del passato.

Protagonisti indiscussi di Verona Antiquaria sono gli oggetti d’antiquariato: libri, mobili, opere d’arte, ma anche ventagli, tappeti, gioielli, orologi, vecchie bambole e giocattoli di un tempo, bastoni da passeggio, tabacchiere, utensili e i più svariati oggetti. Tutto rigorosamente autentico e d’annata selezionato con cura dai più di 200 espositori che presenziano in piazza ogni prima domenica del mese.

Particolare attenzione anche per il modernariato, il commercio di pezzi di arredo dallo stile pulito e semplice creati tra gli anni ’30 e gli anni ’80 del ‘900. Oggetti che non sono più contemporanei o in produzione ma che evocano un passato recente. Un fenomeno nato dall’esigenza di molte persone di orientarsi su acquisti di beni di seconda mano e diventato ora una vera e propria tendenza glam legata ai principi della sostenibilità e del recupero. È così che il quartiere di San Zeno si trasforma per un’intera giornata e le sue piazze e le sue vie vengono invase da un’atmosfere magica dove il passato, le tradizioni gli oggetti di un tempo riprendono vita e si mescolano con il presente.

Informazioni e contatti

Verona Antiquaria è un evento del Comune di Verona organizzato in collaborazione con l’Associazione RetròBottega, associazione culturale che opera dal 2010 nel mondo del vintage, dell’antiquariato e del retrò, promuovendo e organizzando numerose manifestazioni ed eventi, che mirano alla diffusione di una cultura della creatività, con particolare attenzione all’arte del riciclo e del recupero nell’ottica dell’ecosostenibilità. Gli intenti dell’associazione sono quelli di creare nuovo stimolo e fermento nel tessuto culturale e creativo nel campo del design, della moda e delle arti visive, attraverso il valore della comunicazione, dello scambio e della collaborazione reciproca tra singole individualità, siano esse soggetti pubblici, privati, singoli o associazioni.

Web: https://www.facebook.com/veronantiquaria/