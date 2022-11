A Bardolino la Festa del vino novello

A Bardolino nel fine settimana, sabato 5 e domenica 6 novembre 2022, è in programma la Festa del vino novello. Il Bardolino Novello è stato il primo vino novello ad ottenere nel 1987 la certificazione DOC. Si abbina con salumi, zuppe e fritto di pesce, ma soprattutto con le castagne arrosto da mangiare nel giorno di San Martino.

Dalle 11 alle 22 non mancherà lo stand di degustazione del vino novello e il mercatino di prodotti tipici. Le cantine saranno posizionate all'interno della grande botte creata per la Festa dell'Uva. Parallelamente a questo, lungolago Cornicello ospiterà il festival del cibo di strada con i truck food di Eatinero, accompagnati da spettacoli musicali e artisti di strada.

Il vino novello non è solo un vino giovane ma rappresenta una tipologia di vino particolare che nasce da un processo produttivo con caratteristiche differenti rispetto alla normale fermentazione alcolica. I grappoli d’uva sono messi in contenitori d’acciaio che vengono saturati con anidride carbonica. L’uva resta in questi serbatoi per un periodo che può variare da una a tre settimane, a una temperatura costante di circa 25-30 °C. Il contatto con l’anidride carbonica induce nell’uva una fermentazione intracellulare, con trasformazione dello zucchero in alcol. Avviene inoltre la cessione degli aromi fruttati dell’uva, del colore ed il gusto del vino sarà soave e morbido. Alla fine della macerazione carbonica l’uva viene pigiata e avviata alla normale fermentazione alcolica.

Informazioni e contatti

Web: https://www.bardolinotop.it/eventi#/eventi.