A Bussolengo torna il meraviglioso ed imperdibile Villaggio di Natale Flover

Dal 5 novembre 2022 all'8 gennaio 2023 torna a Bussolengo il Villaggio di Natale Flover, il primo d'Italia: giunto alla sua 26esima edizione, come ogni anno si rinnova e arricchisce di novità. Il tema di quest’anno è dedicato alle tradizioni del Natale e a tutto ciò che lo rappresenta, come l’Albero di Natale, le ghirlande, le decorazioni, il presepe, i dolci, i canti di Natale… simboli che, nelle nostre menti, rimandano immediatamente alla magia del periodo più emozionante e sorprendente dell’anno. Ed è con questo spirito che il Villaggio di Natale Flover si presenta quest’anno, pronto per accogliere, stupire ed emozionare grandi e piccini con novità e graditi ritorni.

Un villaggio rinnovato verrà allestito vicino alla tradizionale pista di pattinaggio: qui i visitatori potranno vivere l’atmosfera del Natale grazie a una scenografia di grande impatto, ancora più imponente e immersiva delle edizioni passate. Un ricco programma di animazioni itineranti sarà poi proposto in diversi punti del villaggio durante i weekend, con intrattenitori, canti di Natale, evoluzioni, magie: l’esperienza sarà così ancora più coinvolgente!

Anche nell’area attrazioni ci saranno delle novità, grazie alle nuove giostre Slitta magica, Santa Claus Carousel e Christmas Queen che faranno impazzire di felicità e divertimento tutti i bambini. Non mancherà inoltre la cerimonia del grande albero di Natale al calar del sole sulle note delle più iconiche canzoni di natale, un appuntamento che riempirà di stupore gli occhi di grandi e piccini. Anche il ristorante del Villaggio si rifà il look con una nuova formula per accontentare tutti i palati, con le proposte della tradizione, tirolo, la nuova pizza d’autore, l’immancabile XmasBurger e l'angolo dei dolci, senza dimenticare caldarroste, vin brulè, zucchero filato e la speciale birra di Natale.

Torna anche l’attesa Cena con Babbo Natale: 7 serate pensate per tutta la famiglia, un vero e proprio viaggio nelle tradizioni del Natale, durante il quale i bambini potranno incontrare Babbo Natale e consegnare la letterina (che riceveranno a inizio spettacolo), mentre gli adulti potranno passare una serata tra amici vivendo la magia del Natale da protagonisti (prenotazioni su www.ilvillaggiodinatale.it).

Accanto alle novità, si confermano anche alcune delle proposte storiche e più amate: dalle Trend Room tematiche al Giardino d’Inverno, dal mitico Trenino Flover Express alla tradizionale pista di pattinaggio, fino alle specialità gastronomiche della Dispensa di Mamma Natale. Tornano anche gli amati artigiani, artisti appassionati che con le loro mani e con tecniche antiche realizzano oggetti unici e personalizzati: Daniela, la decoratrice di palline di vetro per l’albero di Natale; Renzo, l’incisore a fuoco del legno; Mara, specializzata nella creazione di oggetti in porcellana fredda e nella pittura country su vari supporti; Silvana, che realizza quadri, biglietti augurali, segnalibri e decora palline in vetro soffiato ed altri oggetti con l’originale arte del fiore d’erbario.

Immancabile ovviamente la presenza di Babbo Natale che incontrerà i bambini per ricevere le loro letterine e scattare una foto insieme. Per i bambini è pensato anche il laboratorio “Adotta il tuo albero di Natale”, durante il quale, sotto la guida degli elfi del Villaggio, i piccoli partecipanti avranno la possibilità di piantare il proprio albero, adottarlo e portarlo a casa.

Per le informazioni su tutti gli eventi e le proposte in programma: www.ilvillaggiodinatale.it