Seconda visita guidata: Palazzo Erbisti, la corte d'Austria durante il congresso

Sede dell'Accademia di Scienze Lettere e Agricoltura, fondata già all'epoca della Serenissima, Palazzo Salvi-Erbisti ci accoglierà per una visita esclusiva in cui vi evocheremo il soggiorno dell'imperatore d'Austria Francesco I e della sua corte durante i due mesi del Congresso di Verona del 1822. La visita toccherà anche altri palazzi storici con numerosi aneddoti sulle attività delle decine di teste coronate che coabitarono nella nostra città, tra incontri diplomatici e di stato, ma anche feste, cene e le prime visite turistiche...

