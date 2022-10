A Bussolengo è in arrivo la "Festa del bollito & della pearà"

Dal 3 al 6 novembre 2022 la sala polivalente ex bocciodromo a Bussolengo ospiterà a "Festa del bollito & della pearà", un evento dedicato all’enogastronomia veronese, che vuole valorizzare la sua specialità per eccellenza. Quattro giorni in cui sarà possibile degustare la tipica ricetta preparata da Miglioranza e non solo: oltre al bollito ci saranno le migliori prelibatezze autunnali e i prodotti tipici della provincia.

Non mancherà un'area dedicata ai bambini e ogni sera sarà accompagnata dall’intrattenimento musicale dei migliori dj set e live band della zona. Giovedì, venerdì e sabato apertura dalle 18 a mezzanotte. Domenica dalle 11 a mezzanotte. Si può prenotare online il bollito con la pearà attraverso questa pagina web (la prenotazione non è obbligatoria).