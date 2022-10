Escursione in Valpantena: "Trekking tra gli ulivi"

Escursione in Valpantena, meno nota, ma altrettanto bella della Valpolicella, durante la raccolta delle olive. Percorso ad anello di 9 km con partenza da Grezzana. Dopo una breve visita della località inizieremo un percorso leggermente ondulato su strade sterrate tra gli oliveti per una spettacolare vista sulla vallata. Sosta nel borgo di Sezano per la visita dell'antico Monastero Olivetano.

Al termine sosteremo in un frantoio e, per concludere al meglio ci sarà una degustazione di olio con bruschette, pasta di oliva, pomodorini sott'olio e olive. A tutti i partecipanti verrà consegnata una confezione da 250ml di olio extra vergine d'oliva.