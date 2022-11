"Mi piazzo in banca e non se ne parla più" al Teatro Santa Teresa

La compagnia teatrale Micromega presenta "Mi piazzo in banca e non se ne parla più". Adattamento e regia di Matteo Spiazzi. Sabato 5 novembre ore 21.15 al Teatro S.Teresa.

Biglietti acquistabili online al seguente link: https://ticket.cinebot.it/s.teresa/titolo/392.

È una commedia brillante che parla del “sogno del posto fisso”. Siamo in una Milano anni '70 dove Gustavo Riva cerca disperatamente lavoro e un giorno ha un'illuminazione, per strada si ritrova ad aiutare dei lavoranti di una ditta di trasporto e con sua sorpresa poi viene pagato, da quell'episodio si scatenano una serie di eventi inarrestabili che dopo diversi colpi di scena porteranno ad un imprevedibile finale. L'ufficio è l'ambiente in cui tutto questo avviene.

Il testo è frizzante e comico pur trattando argomenti quali la crisi e il lavoro. L'ambientazione è volutamente anni '70 post “crisi energetica”. In un meccanismo drammaturgico che crea situazioni paradossali e assurde, s'intravede la capacità dell'uomo di superare anche le più dure difficoltà grazie all'iniziativa e all'ingegno.