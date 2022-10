"Horny", al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda lo spettacolo di Antonio Ornano

Chi è Horny? Horny è il soprannome di Antonio Ornano ed è anche la cronaca spietata delle sue inadeguatezze come marito e padre. Il Recital di Antonio Ornano è uno spettacolo da stand up comedian, al naturale, senza orpelli scenografici e senza travestimenti. Una confessione a cuore aperto davanti a un pubblico visto come un gruppo di aiuto insieme al quale condividere debolezze, frustrazioni e ossessioni che spaziano dalla vita di coppia, ai figli, fino agli animali domestici.



Lo spettacolo è inserito all'interno della stagione organizzata da Fondazione Aida e il Comune di Castelnuovo del Garda.

Web: https://dimteatrocomunale.it/?show-item=horny-antonio-ornano.