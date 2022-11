Virna Marangoni e Lele Zamperini in concerto alla Vecchia Rama

Virna Marangoni é una cantante e chitarrista di talento e di grande energia, che deve al contest canoro televisivo «The Voice of Italy» la sua tardiva esplosione a livello internazionale. Sabato sera (5/11) alle 21 la presidente di Musica Viva, Daniela «Dada» Benedini, che organizza artisticamente le serate musicali della Vecchia Rama a San Peretto di Negrar, ci tiene a caldeggiare la partecipazione a questa serata speciale.

«Sono una fan di Virna, conosco la sua storia e l’ho convinta a fare coppia strumentale con il grande batterista Lele Zamperini per supportare dinamicamente la sua grande forza e il suo indubbio carisma», spiega la promoter, «nati dalle sue profonde esperienze di vita». Qualche anno fa, infatti, l’artista rodigina é uscita da una brutta malattia che le ha fatto cambiare la visione delle cose. «Da un momento di sconforto, da una difficoltà, bisogna imparare ad essere grintosi. Che non significa essere più bravi, ma avere la forza di non perdersi e di trovare sempre una ragione per sorridere», sottolinea Virna Marangoni, che aggiunge: «Nel mio caso, la ragione è stata proprio la musica. Non bisogna mai scoraggiarsi, perché dietro le nuvole c'è sempre il sole e la vita con una mano ti toglie e con l'altra mano ti dà».

Nel 2016 la rivincita arriva partecipando a «The Voice of Italy», in un'eccezione forse unica nella storia del talent per una over 30. «Sono riuscita ad arrivare avanti nella gara a quasi 50 anni di età», conclude l’artista rodigina , «ed ho pensato quasi ad un riscatto per tutti quelli della mia generazione. Uno schiaffo a chi pensa che un "vecchio" non possa esibirsi. È stata comunque una vetrina che mi ha fatto conoscere a livello internazionale». Il repertorio rivisitato dagli artisti va da Patty Pravo a Battisti, al rock anni ‘80 ed a tutti i capolavori musicali popolari.

Per prenotare tel. 333 2051319.