Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 25 al 27 novembre 2022

Davvero numerosi anche per questo weekend gli eventi interessanti nel territorio veronese. Di seguito vediamo quali sono tutte le iniziative da non perdere dal 25 al 27 novembre 2022.

L'EVENTO TOP

Il Natale a Bardolino: mercatini, spettacoli, musica e divertimento

Dal 26 novembre 2022 al 8 gennaio 2023 il lungolago e il centro storico di Bardolino accolgono migliaia di visitatori per far loro vivere la magica atmosfera natalizia! Un cartellone ricco di appuntamenti e di eventi. Sul Lungolago, nella splendida conca di Bardolino, decine di aziende attentamente selezionate propongono i loro prodotti di alta qualità: dall’enogastronomia tradizionale, all’artigianato locale, passando per l’originalità degli articoli natalizi home made.

MANIFESTAZIONI

Verona Mineral Show

Minerali, fossili, pietre preziose e gioielli tornano protagonisti in Fiera a Verona con la 67esima edizione di Verona Mineral Show in programma da venerdì 24 a domenica 27 novembre 2022. Oltre 220 espositori provenienti da 20 paesi consentono a un pubblico di appassionati di scoprire reperti da collezione, pietre preziose, minerali, gioielli, bijoux, accessori per gioielleria e il fai da te e oggettistica, offrendo ottime occasioni di acquisto in vista del Natale.

I mercatini di Natale a Verona

Verona, città patrimonio dell'Unesco e da sempre punto di incontro per cultura e tradizioni, si trasforma e si veste di luci, suoni e colori del Natale. La Casa di Babbo Natale, la pista di ghiaccio, le casette di legno e il cielo stellato. Anche quest’anno i mercatini di Natale animeranno il centro della città dal 18 novembre fino al 26 dicembre 2022. Dal 25 novembre apre anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio allestita nella vasca dell’ex Arsenale per il periodo natalizio e fruibile fino alla festa di San Valentino 2023.

La fiera del cocktail

Dal 25 al 27 novembre appuntamento con "La fiera del cocktail" presso la sala polivalente ex bocciodromo in Strada San Vittore. Un evento unico di tre giorni con degustazioni di cocktail originali e innovativi con specialità culinarie ed esibizioni di Flair Bartender, le tecniche acrobatiche nella preparazione di cocktail.

Natale tra gli olivi a Garda

Torna a Garda l'appuntamento imperdibile con il "Natale tra gli olivi". Inaugurazione il 25 novembre 2022 e poi eventi fino all'8 gennaio 2023. Tantissimi gli appuntamenti divertenti per grandi e piccoli, gustosi eventi enogastronomici da non perdere e tutto lo spirito del Natale è pronto ad inondare le strade di Garda!

Fiera del Bollito con la peara? e sapori d’autunno

Torna la "Fiera del Bollito con la peara? e sapori d’autunno" di Isola della Scala, dal 10 al 27 novembre 2022. Un appuntamento sempre piu? amato dei veronesi (e non solo) che vede protagonisti i piatti tipici della tradizione veronese, in particolare il bollito con la peara?. Durante la manifestazione si potranno gustare anche il tipico risotto all’isolana e il risotto con la zucca grazie alla collaborazione tra Ente Fiera di Isola della Scala e il Consorzio di Tutela dell’IGP Riso Nano Vialone Veronese.

Festa della Verza Moretta

Dal 18 novembre torna la Festa della Verza Moretta di Veronella rappresenta l’evento dedicato al prodotto tipico locale. Tanti appuntamenti e intrattenimento accompagnati da musica e da ottima cucina.

WOWkend a Gardaland

Gardaland propone la prima edizione di "WOWkend", aperture straordinarie per tutti i weekend di novembre - 12 e 13, 19 e 20, 26 e 27 - che permetteranno a grandi e piccini di godere ancora delle tante attrazioni del Parco approfittando del clima ancora mite del Lago di Garda. Ad accogliere gli ospiti, ai cancelli di ingresso, i trampolieri della Fantasia dai coloratissimi vestiti e il tradizionale Welcome Show con Prezzemolo e Aurora che faranno gli onori di casa insieme ai ballerini, fino a dare ufficialmente il via alle giornate di divertimento in perfetto stile Gardaland.

Villaggio di Natale Flover

Dal 5 novembre 2022 all'8 gennaio 2023 torna a Bussolengo il Villaggio di Natale Flover, il primo d'Italia: giunto alla sua 26esima edizione, come ogni anno si rinnova ed arricchisce di novità. Il tema di quest’anno è dedicato alle tradizioni del Natale e a tutto ciò che lo rappresenta, come l’Albero di Natale, le ghirlande, le decorazioni, il presepe, i dolci, i canti di Natale...simboli che, nelle nostre menti, rimandano immediatamente alla magia del periodo più emozionante e sorprendente dell’anno.

Apre la pista di pattinaggio per il Natale a Bussolengo

Bussolengo si prepara al Natale con la pista di pattinaggio pronta a far divertire grandi e piccoli. La pista, posizionata in Piazzale Vittorio Veneto, con i suoi trenta metri per quindici, sarà tra le più grandi di tutta la provincia di Verona.

MUSICA

Ultimo concerto sinfonico 2022 di Fondazione Arena

Per l’ultimo appuntamento della Stagione Sinfonica 2022, venerdì 25 e sabato 26 novembre, vengono eseguiti due capolavori russi fra tardo-romanticismo e innovazione per la prima volta al Teatro Filarmonico: il concerto del visionario Skrjabin con il pianista Edoardo Maria Strabbioli e la suite dall’opera Il Gallo d’oro del maestro della strumentazione Rimskij-Korsakov.

I concerti alla Vecchia Rama

Dragon Fly live a Bussolengo

I Dragon Fly venerdì 25 novembre alle ore 21 sono protagonisti al ristorante del Park Hotel Elefante in Strada Bresciana 27.

Musica live alle Cantine de l'Arena

Bonovox - U2 tribute

Sabato sera tornano al Giardino 2.0 Music Club di Sona i Bonovox con il loro ormai perfetto e magico omaggio agli U2.

VISITE GUIDATE

TEATRO

Veneto Spettacoli di Mistero

Domenica 27 novembre, alle ore 15.30 a Roverchiara, verrà raccontato "Il mistero della Barbantana e il grande fiume", spettacolo che narra la leggenda di un essere mitologico - metà donna e metà serpente - che vive nell’alveo del fiume Adige tra Roverchiaretta e Roverchiara.

Pa'

Al Teatro Nuovo di Verona si celebra il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini. In scena, con repliche fino a domenica 27 novembre, la drammaturgia di Marco Tullio Giordana e di Luigi Lo Cascio con lo spettacolo "Pa'".

Storie di donne

Musica e danza contro la violenza sulle donne. Sono questi gli elementi che compongono lo spettacolo "Storie di donne", con direzione artistica di Cristiana Cristiani, in programma venerdì 25 novembre, alle ore 21, nel teatro parrocchiale di San Giovanni Evangelista.

Apocalisse Tascabile

Senza alcun preavviso, Dio compare in un supermercato della periferia di Roma per annunciare la fine del mondo. Con questa premessa apocalittica, questo sabato 26 novembre alle 21 nel teatro di via Madonna del Terraglio 10, si apre la nuova stagione teatrale di Fucina Culturale Machiavelli.

CINEMA

Ragazzi e famiglie: incontriamoci al cinema

Fino al 18 dicembre 2022 si svolge allo Spazio Cultura Modus la rassegna "Ragazzi e famiglie: incontriamoci al cinema", promosso dalla Circoscrizione in collaborazione con Modus Impresa Sociale e il contributo del Consorzio Zai, presentando film che grandi e bambini potranno vedere gratuitamente.

Noi cittadini del mondo

Ri-Ciak Cinema di comunità organizza la proiezione del documentario "Noi cittadini del mondo", sabato 26 novembre alle ore 20.30 presso la Sala Africa dei Missionari Comboniani in vicolo Pozzo 1 a Verona. In sala gli autori Dario Dalla Mura e Elena Peloso.

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi si segnala:

Bones and all - «Due innamorati che vivono ai margini della società, dopo essersi incontrati, decidono di intraprendere un viaggio di mille miglia che li condurrà nei meandri dell'America degli anni Ottanta durante la presidenza di Ronald Reagan». Regia: Luca Guadagnino.

«Due innamorati che vivono ai margini della società, dopo essersi incontrati, decidono di intraprendere un viaggio di mille miglia che li condurrà nei meandri dell'America degli anni Ottanta durante la presidenza di Ronald Reagan». Regia: Luca Guadagnino. Poker Face - «Jake è un miliardario che ha fatto fortuna nel settore della tecnologia. Decide di mettere in atto un elaborato piano di vendetta nei confronti dei suoi amici d'infanzia, che hanno un rapporto conflittuale con lui. Li invita nella sua villa di Miami per una partita di poker ad alto rischio». Regia: Russell Crowe.

MOSTRE

STEM Passion

Inaugura a Verona la mostra fotografica "STEM Passion" dedicata alle donne della scienza, visibile dal 4 novembre al 31 dicembre 2022. Un viaggio che racconta aspirazioni, impegno e non da ultima la passione, quella che nutre percorsi di studio e lavoro focalizzati sulle discipline STEM che coinvolgono scienza, tecnologia, ingegneria e matematica.

Segni di segni

Foglie di olivo, di tiglio e non solo, che danzano su fogli bianchi sospinte dal vento. Sono i "Segni" della natura che diventano opere d'arte negli scatti fotografici di Pia Gazzola. Al Museo di Storia Naturale, dal 4 al 30 novembre 2022, la mostra "Segni di Segni", secondo e conclusivo momento dedicato all’artista di origine veronese che, lo scorso 14 ottobre, nella sala riservata ai fossili di Bolca, con l’esposizione "Pagine fossili", ha dato avvio ad una rassegna temporanea dedicata ai linguaggi della natura. Il progetto è promosso dai Musei civici in collaborazione con la Galleria Studio La Città.

Animali nel mondo antico

Dal 25 ottobre 2022 all'1 ottobre 2023 un nuovo percorso espositivo sull’importanza degli animali nella storia e nell’arte visibile al Museo Archeologico al Teatro Romano di Verona con l’esposizione "Animali nel mondo antico". In mostra per la prima volta, oltre alle raffigurazioni in metallo conservate al MATR, alcuni importanti ritrovamenti provenienti dalla Domus romana scoperta durante degli scavi nell’ex cinema Astra in via Oberdan. Esposti 130 oggetti di piccole dimensioni. Dagli animali nell’antico Egitto a quelli idealizzati nel mondo classico per il loro importante ruolo in ambito mitologico e religioso.

"Il respiro della natura/AQUA" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

È l’acqua, fonte di vita e al contempo elemento distruttivo e caotico, la protagonista della nuova esposizione contemporanea allestita alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti nello spazio "Contemporaneo Non-Stop. Il respiro della natura/AQUA" a cura di Patrizia Nuzzo. L’esposizione sarà visibile al pubblico dal 28 ottobre 2022 fino ad ottobre 2023.

Forest loudly Falling Silent

Studio la Città rinnova l’interesse nella tematica del cambiamento climatico e presenta la mostra "Forest loudly Falling Silent": una doppia personale di Giorgia Severi (Ravenna, 1984) e Andre Woodward (Newport Beach 1977) due artisti che, con mezzi espressivi differenti, propongono opere che intendono sensibilizzare alle problematiche ambientali. Dal 26 novembre 2022 al 14 gennaio 2023, negli spazi di Studio la Città saranno esposti lavori che spaziano da frottages su carta, calchi in gesso, sculture in ceramica, terracotta, in pasta di cellulosa e fotografie.

Fuori, nella terra dell'uomo

Realizzata in collaborazione con Urbs Picta in occasione della 17esima edizione di ArtVerona, la mostra "Fuori, nella terra dell'uomo", dal 14 ottobre 2022 al 23 gennaio 2023, riunisce dopo più di dieci anni due importanti collezioni storiche, quella di Fondazione Cariverona e quella del gruppo UniCredit, presentate attraverso la lente dell'artista-curatore Pietro Ruffo.

I colori dell'anima

Si chiama "I colori dell'anima" la mostra personale di Athos Faccincani allestita nella Palazzina Storica di Piazza Catullo 1 a Peschiera del Garda dal 24 settembre al 31 dicembre.

A Verona il Museo Archeologico Nazionale

Il Museo Archeologico Nazionale di Verona ha inaugurato la sezione dedicata alla Preistoria e Protostoria, dal Paleolitico all’Età del Bronzo, 200.000 anni di storia del territorio veronese. Il museo è aperto al pubblico dalle ore 10 alle ore 18 nei giorni di venerdi, sabato e domenica. Ben 200 mila anni di storia custoditi nel nuovo Museo Archeologico Nazionale di Verona che vede sposto, con altri tesori, lo "Sciamano", la figura umana forse più antica al mondo.