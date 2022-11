Minerali, fossili, pietre preziose e gioielli in Fiera per il Verona Mineral Show

Minerali, fossili, pietre preziose e gioielli tornano protagonisti in Fiera a Verona con la 67esima edizione di Verona Mineral Show in programma da venerdì 24 a domenica 27 novembre 2022 con il patrocinio del Comune di Verona. Nel padiglione 2 e nella galleria tra i padiglioni 2 e 3, su una superficie di più di 10mila metri quadrati, oltre 220 espositori provenienti da 20 Paesi consentono a un pubblico di appassionati di scoprire reperti da collezione, pietre preziose, minerali, gioielli, bijoux, accessori per gioielleria e il fai da te e oggettistica, offrendo ottime occasioni di acquisto in vista del Natale.

Grande importanza anche a didattica e formazione per i più piccoli e non solo, in collaborazione con il Museo geopaleontologico di Camposilvano, il Museo paleontologico e preistorico di Sant’Anna d’Alfaedo, il Museo paleontologico di Roncà e l’Associazione geologica e mineralogica veronese. Sono infatti organizzati laboratori che analizzano reperti fossili, workshop di pittura di animali preistorici e scene di caccia con le terre colorate, corsi per l’uso di macine per la frantumazione di sostanze vegetali per recuperare cordame, semi e radici e di scheggiatura della selce con creazione e dimostrazione di strumenti utilizzati dall’uomo preistorico.

Il costo del biglietto in cassa è di 10 euro, 8 euro online e gratuito per i bambini fino a 5 anni. Si accede in fiera dall’ingresso Cangrande in Viale del Lavoro dalle ore 9 alle 19.

Foto credit @Veronafiere-EnneviFoto