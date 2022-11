Aspettando il Natale con la grande pista di pattinaggio a Bussolengo

Dal 18 novembre 2022 Bussolengo si preparerà al Natale con l’apertura della pista di pattinaggio pronta a far divertire grandi e piccoli. La pista, posizionata in Piazzale Vittorio Veneto, con i suoi trenta metri per quindici, sarà tra le più grandi di tutta la provincia di Verona e sarà aperta nei giorni feriali dalle 15 alle 20, nei festivi e prefestivi dalle 10 alle 22.