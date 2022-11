Teatro Fucina Machiavelli: "Apocalisse Tascabile"

Senza alcun preavviso, Dio compare in un supermercato della periferia di Roma per annunciare la fine del mondo. Con questa premessa apocalittica, questo sabato 26 novembre alle 21 nel teatro di via Madonna del Terraglio 10, si apre la nuova stagione teatrale di Fucina Culturale Machiavelli. Durante la serata verrà svelato il tema e il calendario della nuova stagione, che come sempre porterà a Verona teatro contemporaneo sorprendente e di qualità, con un sapiente mix di grandi nomi e frizzanti novità.

Lo spettacolo di apertura, Apocalisse Tascabile, vincitore del prestigioso premio Inbox 2021, è l’opera prima sporca e dissacrante di Niccolò Fettarappa Sandri - giovane drammaturgo e attore romano di cui sentiremo parlare - che abbina una disarmante coscienza filosofica a un’attitudine scenica inferocita.

Sul palco, l’elettrica presenza di Fettarappa, capace di passare da Woody Allen a Iggy Pop in cinque secondi netti, viene raddoppiata dal commilitone Lorenzo Guerrieri, che incarna un tanto spietato quanto improbabile angelo dell’Apocalisse. L’annuncio della fine del mondo è così affidato a questi due smaliziati apostoli under30, che portano sulla scena con autoironia la rabbia di una generazione esclusa, così giovane e già così apparentemente defunta.

I biglietti al costo di 12 euro interi e 10 euro ridotti (under 30 e over 70), sono acquistabili online sul sito www.fucinaculturalemachiavelli.com oppure la sera stessa dello spettacolo a partire dalle 20 presso la biglietteria del teatro, dove sarà attivo anche il servizio bar.

Apocalisse Tascabile:

ideato e scritto da Niccolò Fettarappa Sandri

regia di Niccolò Fettarappa Sandri, Lorenzo Guerrieri

con Niccolò Fettarappa Sandri, Lorenzo Guerrieri

produzione di Sardegna Teatro

Sabato 26 novembre ore 21: