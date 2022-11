Tex Band live alla Vecchia Rama

Tex Band è una formazione country molto divertente e tecnicamente preparata, in cui spicca il notevole chickenpicking del biellese Andrea Cesone, un chitarrista, compositore e polistrumentista, nato a Biella nel 1985, che sta riscuotendo un grande successo anche nella nostra città. Venerdì sera (25/11) alle 21 Musica Viva ha ingaggiato la band formata da Cesone (chitarra), Max Taccuso (voce e chitarra), Gabriele Fianco (Batteria) e Maurizio Rizzi (basso) per animare l’evento alla Vecchia Rama a San Peretto di Negrar.

Il primo approccio alla musica a soli tre anni con la batteria, a cinque viene folgorato da un’esibizione dell’americano Gene Parson e da allora la chitarra diventa il suo chiodo fisso. Da allora ha suonato e studiato con alcuni tra i maggiori chitarristi mondiali, tra cui Steve Vai, Alex Stornello, Neil Zaza, Matthias Eklundh, Patrick Rondat, Michael Angelo Batio, Luca Olivieri, Joans Helborg, Johan Randen, Paul Gilbert, Guthrie Govan, Andy Timmons, Beppe Gambetta, James Wynne. Ha partecipato a masterclass con Ian Paice, Marco Iacobini, Bjiorn Fryklund, Martino Coppo, Bruno Monello. Insegna chitarra moderna dal 2001. Collabora come redattore per il sito MusicOff! e Guitar Tutorials.

Taccuso è un ottimo chitarrista e buon cantante con varie esperienze musicali. Gabriele Fianco è percussionista e batterista di notevole spessore. Con lui si ha la garanzia di una solida base ritmica senza sorprese destabilizzanti. Motivo per cui è richiesto in svariate situazioni sonore anche di rilievo. Maurizio Rizzi ha un background musicale di tutto rispetto. Offre uno spessore ritmicoarmonico di primo livello. L’ensemble trasmette energia, gioia di vivere e qualitá musicale. Un mix perfetto per coinvolgere il pubblico. Prenotazioni al 333 2051319.