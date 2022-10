Tornano a Verona i fantastici Mercatini di Natale

Verona, città patrimonio dell'Unesco e da sempre punto di incontro per cultura e tradizioni, si trasforma e si veste di luci, suoni e colori del Natale. L'ingresso della città sarà illuminato da centinaia di luci, proseguendo per tutte le vie del centro storico, ed arrivando nella splendida piazza Bra, con lo sfondo dell'Arena romana e l'imponente stella di Natale che poggia sulla piazza.

Dal 18 novembre al 26 dicembre 2022 le caratteristiche casette in legno dei Mercatini di Natale a Verona saranno in centro a Verona in Piazza dei Signori, Cortile Mercato Vecchio, via della Costa, Cortile del Tribunale e Piazza Sacco e Vanzetti. Gli espositori propongono prodotti tipici tradizionali artigianali quali addobbi in vetro, legno e ceramica, tante idee regalo nonché specialità gastronomiche e deliziosi dolci natalizi.

Visitare il Mercatino di Natale a Verona significa tuffarsi nella magica tradizione del Natale veronese, immergersi quindi in un'atmosfera fiabesca, dove Giulietta e Romeo nella città dell'amore, possono baciarsi sotto il vischio tenuto con mano ferma da Dante.

Gli orari:

Dalla domenica al giovedì dalle 11 alle 21

Il venerdì e il sabato dalle 10 alle 23

8 Dicembre dalle 10 alle 23

24 Dicembre dalle 10 alle 17

25 Dicembre dalle 16 alle 23

26 Dicembre dalle 11 alle 18

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/mercatinidinataleaverona/.