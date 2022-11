"Ragazzi e famiglie: incontriamoci al cinema": proiezioni domenicali ad ingresso gratuito al Modus

Oliver Twist, Zanna Bianca, Il giro del mondo in 80 giorni e The nightmare before Christmas. Questi i film che grandi e bambini potranno vedere gratuitamente dal 13 novembre al 18 dicembre allo Spazio Cultura Modus, in piazza Orti di Spagna a San Zeno, nell’ambito della rassegna "Ragazzi e famiglie: incontriamoci al cinema" promosso dalla Circoscrizione in collaborazione con Modus Impresa Sociale e il contributo del Consorzio Zai.

Si parte domenica 13 novembre, con l’emozionante storia di “Oliver Twist”, a cui seguirà il 27 novembre l’appassionante di “Zanna Bianca”. Il 4 dicembre spazio all’avventura, con “Il giro del mondo in 80 giorni”, mentre la chiusura della rassegna sarà il 18 dicembre con “The nightmare before Christmas”, film d’animazione classico del periodo natalizio.

La partecipazione è gratuita, con capienza massima di 99 posti. Si raccomanda la prenotazione tramite il servizio online disponibile su www.modusverona.it.

L’evento è stato presentato in sala Delaini dal presidente della Circoscrizione 1^ Lorenzo Dalai, dal consigliere di circoscrizione Andrea Avanzi, da Giandomenico Allegri del Consorzio Zai e dal direttore artistico di Modus Spazio Cultura Andrea Castelletti. «Nelle domeniche di novembre e dicembre – dice il presidente Dalai - nonni, genitori e figli avranno la possibilità di condividere un piacevole pomeriggio insieme, assistendo alla proiezione di film scelti tra i migliori titoli delle produzioni internazionali per bambini e ragazzi».