Veneto Spettacoli di Mistero: gli appuntamenti nella provincia veronese domenica 27 novembre 2022

A Verona nel prossimo fine settimana andrà in scena l’ultimo appuntamento con Veneto Spettacoli di Mistero, la rassegna promossa da Regione del Veneto e UNPLI Veneto che celebra le storie più occulte e i territori in cui hanno avuto origine. Un modo originale e molto divertente per valorizzare ancora di più la grande tradizione culturale del Veneto, che vive grazie ad oltre un centinaio gli eventi, tutti legati all’elemento acqua, tema portante di questa edizione. E, nell’ultima settimana dell’evento, torna anche una speciale puntata dell’Almanacco dei Misteri, diretta social sui canali della rassegna curata, come di consueto, dal cantastorie Roberto “Popi” Frison.

A Verona nel prossimo fine settimana, queste saranno le occasioni per scoprire storie e leggende del Veneto più occulto:

Mercoledì 23 novembre alle 21 on-line sulle pagine social del festival, “Sette sorsi di leggende”, diretta web in cui ogni provincia del Veneto offrirà il proprio sorso di leggende grazie a tanti ospiti e contributi audiovisivi preparati ad hoc. Collegati con Frison, oltre ad esperti e volontari delle pro loco, anche il direttore artistico Alberto Toso Fei che, assieme al delegato UNPLI Veneto Fabrizio Tonon, parleranno da un luogo prestigioso e suggestivo di Venezia. Presenzierà, inoltre, la direttrice esecutiva Piera Vibbani e non mancherà l’intervento del presidente delle pro loco venete Giovanni Follador. E, in chiusura di serata, la squadra di Veneto Spettacoli di Mistero annuncerà il tema dell’edizione 2023!

Domenica 27 novembre, alle ore 15.30 a Roverchiara, verrà raccontato IL MISTERO DELLA BARBANTANA E IL GRANDE FIUME, spettacolo che narra la leggenda di un essere mitologico - metà donna e metà serpente - che vive nell’alveo del fiume Adige tra Roverchiaretta e Roverchiara. L’essere è un’anguana che si sposta rapidamente, scivolando dentro il fiume tra un luogo e l’altro. Le sue urla, simili a ululati di cani feroci, terrorizzano i più piccoli allontanandoli dalle insidie del fiume. Si narra che dalle ossa dei piccoli malcapitati nascano degli arbusti dal tronco rosso sangue. Nessuno ha mai saputo raccontare di quest’essere, come se divorasse la memoria. La leggenda si intreccia con la storia ai tempi delle crociate, quando il fiume Adige era sentiero ideale per raggiungere dal nord la terra Santa…Non resta che lasciarsi portare dalla curiosità e, armati di abbigliamento e scarpe pesanti, raggiungere Roverchiaretta dove gli attori della Compagnia della Verza accompagneranno i presenti fin dentro la golena del fiume alla ricerca della tana della Barbantana e della sua leggenda.

Un evento che, come tutti quelli della rassegna, intende rendere protagonista anche il pubblico attraverso le immagini scattate in ognuna delle date in programma che potranno partecipare al concorso fotografico “Scatta l'ora del mistero”. Storie, racconti e location diverranno così ricordi indelebili anche sui canali social, grazie agli hashtag #spettacolimistero e #ilvenetotistrega.

