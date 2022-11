Al teatro parrocchiale San Giovanni Evangelista l’evento "Storie di Donne"

Musica e danza contro la violenza sulle donne. Sono questi gli elementi che compongono lo spettacolo “Storie di donne”, con direzione artistica di Cristiana Cristiani, in programma venerdì 25 novembre, alle ore 21, nel teatro parrocchiale di San Giovanni Evangelista. L’evento, portato in scena dai ballerini del Chrono Ballet A.S.D., è patrocinato dalla 4^ Circoscrizione in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’iniziativa rientra nell’ampio programma di appuntamenti che si svolgeranno fino a metà dicembre, con il sostegno degli Assessorati alla Parità di Genere e Pari Opportunità.

La serata sarà condotta da Francesca Vitaliani. L’ingresso è gratuito e libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Più informazioni sul sito del Comune di Verona – 4^ Circoscrizione.

L’iniziativa è stata presentata oggi in conferenza stampa dal presidente della 4^ Circoscrizione Alberto Padovani insieme al presidente della Commissione cultura Christian Galletta. Presenti la direttrice artistica Cristiana Cristiani, la presentatrice Francesca Vitaliani e il cantante Roby De Luca.

«Una iniziativa che vuole sensibilizzare sul fenomeno, per dare supporto a tutte le donne che stanno lottando, in Italia e nel mondo, per una parità o contro una violenza – dichiara il presidente Padovani -. L’obiettivo è quello di non dimenticare ed essere al fianco di tutte le donne che soffrono ancora nel loro silenzio».