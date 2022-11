A Gardaland la prima edizione di WOWkend: aperture straordinarie per tutti i weekend di novembre

Si sono da poco chiusi i cancelli di Gardaland Magic Halloween ma il divertimento al Parco non si ferma mai! Gardaland, infatti, annuncia la prima edizione di WOWkend, aperture straordinarie per tutti i weekend di novembre – 12 e 13, 19 e 20, 26 e 27 – che permetteranno a grandi e piccini di godere ancora delle tante attrazioni del Parco approfittando del clima ancora mite del Lago di Garda.

Ad accogliere gli ospiti, ai cancelli di ingresso, i trampolieri della Fantasia dai coloratissimi vestiti e il tradizionale Welcome Show con Prezzemolo e Aurora che faranno gli onori di casa insieme ai ballerini, fino a dare ufficialmente il via alle giornate di divertimento in perfetto stile Gardaland! Lungo le vie del Parco, la mitica Dixie Band coinvolgerà grandi e piccini con l’irrefrenabile simpatia; imperdibili saranno anche gli appuntamenti con i tanti show pensati ad hoc: dal 44 Gatti Miao Concert al Gardaland Theatre con gli scatenatissimi Buffycats della serie TV al Fantasy Show in Area West, uno spettacolo coinvolgente e interattivo pensato per i bambini ma che diverte sempre anche i più grandi, fino al Puppet Show in Hacienda Miguel con Mitzi un poetico clown felliniano e i suoi soci di legno: marionette dall’apparenza innocente. Un varietà per tutte le età!

Per una memorabile giornata a Gardaland da non perdere gli appuntamenti con i divertenti Meet & Greet con i personaggi più amati dai bambini, dall’immancabile Prezzemolo e i suoi amici fino alla simpatica Peppa Pig. Gli ospiti presenti nell’ultimo weekend di Halloween hanno già potuto scoprire in anteprima il nuovo Meet&Greet con Hello Kitty in area Fantasy Kingdom. La tenera icona giapponese, sarà al Parco per presentare il suo canale YouTube italiano “Hello Kitty and Friends”. Non mancheranno selfie-ricordo sullo sfondo di una simpatica instagrammabile cornice dai colori sgargianti.

Durante i Gardaland WOWkend il Parco sarà aperto dalle 10 alle 17 e con il biglietto dei 3 WOWkend sarà possibile entrare, oltre al Parco, anche a Gardaland SEA LIFE Aquarium e alla Miniland di LEGOLAND® Water Park Gardaland!

In occasione di queste nuove aperture speciali, il divertimento a Gardaland Resort inizierà già dal venerdì: tutti i venerdì e sabato del mese di novembre (11 e 12, 18 e 19 e 25 e 26 novembre) sarà possibile soggiornare presso Gardaland Adventure Hotel, l’hotel interamente tematizzato in cui poter vivere un soggiorno indimenticabile, tra le lussureggianti ambientazioni della giungla e quelle polari del freddo artico. In più, tutti i venerdì pomeriggio dalle 16 alle 18, i piccoli ospiti potranno prendere parte alla Gardaland Xmas Academy, speciali laboratori dedicati alla realizzazione di originali decorazioni natalizie che si concluderanno in dolcezza con una gustosa cioccolata calda e saranno riconosciute con un certificato rilasciato da Prezzemolo in persona; le serate in hotel saranno poi animate dal coinvolgente spettacolo del ballerino e mimo Wondy, che con le sue abilità di mimo, giocoliere e illusionista stupirà grandi e piccini regalando momenti di meraviglia e ironia, ed anche un pizzico di poesia.

Le sorprese a Gardaland Resort non finiscono mai e continuano anche nei giorni di chiusura, a confermarlo l’apertura straordinaria del Tutankhamon Restaurant anche di venerdì sera. Gli ospiti, tutti i venerdì e sabati, saranno trasportati nell’Antico Egitto e avranno la possibilità di vivere una straordinaria esperienza culinaria e sensoriale nel tempio del grande Faraone. Una cena indimenticabile che soddisfa ogni tipo di esigenza.