A Isola della Scala la "Fiera del Bollito con la pearà e sapori d’autunno"

Torna la "Fiera del Bollito con la peara? e sapori d’autunno" di Isola della Scala, dal 10 al 27 novembre 2022. Un appuntamento sempre piu? amato dei veronesi e non solo, e vede protagonisti i piatti tipici della tradizione veronese, in particolare il bollito con la peara?.

«Ente Fiera conferma il proprio impegno per continuare ad essere motore del territorio, protagonista nella realizzazione di progetti fieristici capaci di attrarre il grande pubblico – ha affermato Roberto Venturi, amministratore Unico di Ente Fiera di Isola della Scala. - Lo abbiamo fatto concretamente con la Fiera del Riso che quest’anno ha registrato numeri da record, giovedi? lo faremo inaugurando la XX edizione della Fiera del Bollito. Ente Fiera con tutto il suo staff, attraverso la manifestazione che rendera? omaggio ai piatti tipici e alle eccellenze della cucina veronese, si e? impegnata ad essere anche un’opportunita?, seppur limitata al periodo fieristico, di lavoro per le persone che si sono accreditate all’agenzia interinale che ha gestito la selezione del personale. Grazie all’impegno di tutto lo staff, come Ente vorremmo far crescere tutta la comunita? insieme al tessuto economico locale, ideando nuovi progetti fieristici e facendo evolvere, passo dopo passo, manifestazioni storiche come la Fiera del bollito con la peara? e i sapori d’autunno».

Grande e? l’impegno da parte delle associazioni e dei cittadini volontari: «Il loro contributo e? prezioso per le tante attivita? che Ente Fiera vuole e vorra? realizzare sul territorio – ha proseguito l’amministratore, - un territorio che merita visibilita? e grandi eventi, grazie anche agli sponsor e ai grandi brand che si stanno avvicinano alle nostre manifestazioni, con curiosita? ed interesse».

Ha proseguito il Vicesindaco, Federico Giordani: «Questa manifestazione, oltre a offrire opportunita? economiche a diverse realta? locali, e? un’occasione importante per i giovani e la nostra comunita?. L’amministrazione comunale sostiene Ente Fiera nel suo progetto che ha come obiettivi la promozione e la valorizzazione del territorio, insieme alle tipicita? che ci contraddistinguono. La Fiera punta a un piatto tradizionale che per tanti di noi ha un significato davvero speciale. Quando eravamo piccoli, il bollito con la peara? non mancava mai sulle tavole le domeniche tra l’autunno e l’inverno. Segnava un momento di condivisione famigliare, intimo e di festa. Un valore che con questo evento ci apprestiamo a ricordare e trasmettere anche alle nuove generazioni».

Con una nota, il sindaco Luigi Mirandola ha aggiunto: «Sono passati ormai tre anni dall'ultima edizione della Fiera del bollito con la peara' e sapori d'autunno. Finalmente riparte la manifestazione dedicata al piatto tipico della veronesita?, che racchiude in se? i sapori di una plurisecolare tradizione della nostra provincia ma, questa volta, segna anche il ritorno alla normalita? ricordandoci che non c'e? niente di piu? bello che poter ritrovarsi in un ambiente dove cordialita? e qualita? sono di casa unitamente a qualche... curiosita?».

La speciale collaborazione tra Ente Fiera di Isola della Scala e il Consorzio di Tutela dell’IGP Riso Nano Vialone Veronese continua: «Come Consorzio siamo impegnati a valorizzare l’oro bianco e portare il brand Fiera del Riso in tutta Europa - ha concluso il Presidente Renato Leoni. – Durante la manifestazione troverete anche il piatto principe, il risotto all’isolana, e il risotto con la zucca».