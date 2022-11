Trekking della Verza Moretta il 27 novembre 2022. Una domenica diversa, lontana dai centri commerciali e dagli assembramenti dei mercatini di Natale, alla scoperta di una zona poco conosciuta della provincia di Verona. Avete mai camminato in campi di verze viola? Lo faremo andando a Veronella dove, al momento, è pronta la Verza Moretta a cui è anche dedicata una grande festa. Un mare violetto che si estende fino all'orizzonte conferisce alla campagna intorno al paesino della Bassa un aspetto insolito e suggestivo. Sfrutteremo le ore di luce godendo appieno dei luoghi e del gusti.

L'appuntamento sarà alle ore 12 in Piazza Guglielmo Marconi. La nostra uscita inizierà con una buona pizza alle verze accompagnata dall'allegro vino Rabosello, molto popolare in zona. A seguire il trekking percorrendo "la via de la Moréta", toccando luoghi storici come la Corte Grande, Villa Serego con barchesse attribuite ad Andrea Palladio, il "Tezon" destinato alla produzione di salnitro e corti storiche. Tutto il percorso di 6,5 km sarà all'insegna della campagna novembrina tra campi di verze, meleti, campi arati, fossi e canali. A tutti i partecipati verrà offerta una verza Moretta.

Costo: 20 euro comprensivo di Pizza alle verze, vino Rabosello, una verza Moretta.

Iscrizioni obbligatorie per mail info@infoverona.it o whatsapp 339 8717091.