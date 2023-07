Cosa fare a Verona e in provincia durante il weekend dal 28 al 30 luglio 2023

Un nuovo fine settimana ricco di appuntamenti tutti da vivere a Verona e in provincia. Di seguito vediamo le migliori iniziative in programma dal 28 al 30 luglio.

L'EVENTO TOP

Fiera Montebaldina

Ritorna la Fiera Montebaldina di Caprino Veronese, la fiera del territorio, dei prodotti della terra celebrati con sei giorni di festa. Saranno presenti stand gastronomici, la fiera campionaria e tanto intrattenimento con musica dal vivo e spettacoli. Appuntamento dal 28 luglio al 2 agosto a Caprino Veronese per la 270esima Fiera Montebaldina.

SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI A VERONA E IN PROVINCIA: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL 2023

MANIFESTAZIONI

Festa degli gnocchi di malga Valdiporro

Dal 28 al 30 luglio torna la Festa degli Gnocchi di Malga! Valdiporro frazione di Bosco Chiesanuova in via Berto Barbarani Verona. Gli stand enogastronomici saranno aperti venerdì e sabato dalle ore 18.30. Domenica dalle 11.30 il pranzo e 18.30 per la cena.

Sagra di Sant’Anna a Calmasino

Torna la Sagra di Sant’Anna a Calmasino di Bardolino dal 26 al 31 luglio. Sagra con piatti tipici e sei serate di musica.

Mostra delle pesche

Domenica 30 luglio presso il Mercato ortofrutticolo di via Molinara alle 10.30 si terrà l’inaugurazione ufficiale della 49esima Mostra delle pesche a Bussolengo, frutto simbolo ed eccellenza del territorio, che ospiterà l'esposizione dei produttori locali. Contestualmente alla Mostra, si terrà l’esposizione di pittura e scultura con le opere di artisti locali.

Rosaro in festa

Gli stand enogastronomici saranno aperti venerdì, sabato e domenica dalle ore 19. Domenica a pranzo, ore 12.30 grande pranzo su prenotazione servito al tavolo. Tutto il giorno saranno presenti banchetti artigianali e per i più piccoli il "Maneggio al Maso" con cavalli/pony. Sarà sempre presente la pesca di beneficienza.

Spakemotuto festival

Tre giorni per nascere, morire e risorgere nella valle infuocata della bassa veronese, tre giorni per esserci allo "Spakemotuto festival" 2023. A Sanguinetto il 27, 28 e 29 luglio torna il festival più goliardico e folle di Verona e provincia. Tre giorni di musica, giochi e l'imperdibile cucina targata Spakemotuto.

Court Night Party

Divertimento, agonismo e relax tra veri e propri campioni al Circolo Tennis Scaligero, immersi nel verde e a pochi minuti di strada da San Zeno e il Centro Storico. Quando la luce del giorno lascia spazio ai colori della notte, fino al 30 luglio, ecco il "Court Night Party", una rassegna musicale di artisti e Dj che accompagnerà la tappa veronese dell’ATP Challenger Tour.

MUSICA

Madame

Un nuovo progetto, quello discografico e live, per l’artista più ascoltata degli ultimi dieci anni e che in soli quattro anni ha collezionato finora 35 certificazioni tra platino e oro. Madame sarà in concerto al Castello Scaligero di Villafranca di Verona il prossimo 29 luglio.

Tosca

Appuntamento il 29 luglio: Tosca, sesto titolo più rappresentato in anfiteatro, non poteva mancare nel cartellone del 100° Festival areniano, nello spettacolo più recente di Fondazione Arena, apprezzato da pubblico e critica, e in breve diventato un classico. L’allestimento è curato in ogni aspetto dall’argentino Hugo De Ana, regista scenografo costumista e lighting designer di questa produzione nata per l’Arena nel 2006, felicemente ripresa più volte fino al 2019.

Musica live al Mura Festival

Venerdì 28 luglio, le sonorità reggae e l’atmosfera della Giamaica unite anche all’importante messaggio politico e sociale di fratellanza che Marley ha espresso nei suoi testi chiari, diretti e penetranti risuoneranno nel live di Marley’s Legend con il tributo al grande artista, ricreando l’atmosfera rituale tipica di quei live. In partenza alle ore 21.30.

Sabato 29 luglio, spazio alle 21.30, alla The Magical Mistery Band che proprio al Mura Festival festeggeranno i loro 20 anni di attività e musica sulle note dei The Beatles con un vero e proprio live concept dall’impatto sorprendente per l’eclettismo, la carica, e la cura nella reinterpretazione dei brani, grazie alla maniacale attenzione alla ricerca filologica dello spirito iconoclasta dei Fab Four.

TEATRO

Napoleone. La morte di Dio

Lino Guanciale torna a Verona con il suo ultimo spettacolo, pronto ad interpretare un figlio che ha perso il padre, forse Napoleone, forse un Dio, forse solo un uomo. Venerdì 28 e sabato 29 luglio, al Teatro Romano, va in scena "Napoleone. La morte di Dio", scritto e diretto da Davide Sacco. Sul palcoscenico anche Simona Boo e Amedeo Carlo Capitanelli. Tra attualità e memoria storica, a partire dalle parole di Victor Hugo.

Commedia dell’Arte. Canovacci, scenari, canzoni

Èdi scena a Verona il 27, 28, 29, 30 luglio sotto le arcate rinascimentali di Porta Palio lo spettacolo "Commedia dell’Arte. Canovacci, scenari, canzoni" del Teatro Scientifico - Teatro Laboratorio. Lo spettacolo si basa sul recupero di canovacci originali del Cinque/Seicento in particolar modo veneto e sulla ricerca dei moduli espressivi tipici della Commedia dell’Arte.

Teatro nei Cortili

Le compagnie amatoriali tornano in scena a Verona nei cortili per una lunga estate di spettacoli e divertimento. Dal 25 giugno fino al 6 settembre le rappresentazioni si susseguiranno sui palchi allestiti al Chiostro di S. Maria in Organo, Chiostro di S. Eufemia e Cortile Montanari.

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Kursk - «Il 10 luglio del 2000 il sottomarino russo a propulsione nucleare “Kursk” affonda nel Mare di Barents alla sua prima esercitazione. Il siluro a bordo si è surriscaldato più del previsto e ha generato un’esplosione violentissima, registrata dai sismografi persino in Alaska. Dei 118 marinai a bordo, solo 23 sono sopravvissuti. La lotta dei superstiti tiene il mondo con il fiato sospeso». Regia: Thomas Vinterberg.

Kursk - «Il 10 luglio del 2000 il sottomarino russo a propulsione nucleare "Kursk" affonda nel Mare di Barents alla sua prima esercitazione. Il siluro a bordo si è surriscaldato più del previsto e ha generato un'esplosione violentissima, registrata dai sismografi persino in Alaska. Dei 118 marinai a bordo, solo 23 sono sopravvissuti. La lotta dei superstiti tiene il mondo con il fiato sospeso». Regia: Thomas Vinterberg.

«Adiciassette anni Elsa scopre di avere la leucemia e al tempo stesso di avere un'unica possibilità di sopravvivenza: il trapianto di midollo. A donarlo dovrebbe essere il padre, con cui lei però non ha mai avuto rapporti. Si imbarca allora in un viaggio alla ricerca dell'uomo, aiutata dal compagno di sventura Edo, un ragazzo con la stessa diagnosi conosciuto in ospedale». Regia: Tiziano Russo. Il castello nel cielo (animazione) - «Dopo l'incontro con Sheeta, una misteriosa ragazza caduta dal cielo, il coraggioso dodicenne Pazu intraprende insieme a lei una straordinaria avventura volante per sfuggire a soldati, pirati e agenti segreti, tutti coinvolti nella ricerca del 'castello nel cielo' appartenuto ad un'evoluta civiltà scomparsa». Regia: Hayao Miyazaki.

MOSTRE

100 volte Callas. La Divina e Verona

La mostra "100 volte Callas. La Divina e Verona" conduce lo spettatore in quei primi anni leggendari documentati dalle foto di scena in Arena e soprattutto dai primi ritratti ufficiali dei due anni cruciali per la vita privata di Maria Callas, il 1947 e il 1949. Ad eseguire quei ritratti, due dei quali finora inediti, fu Filippo Tommasoli dell’omonimo studio fotografico e oggi, tre generazioni dopo, la mostra è curata dal nipote che ne porta lo stesso nome. L’esposizione, gratuita e aperta ogni giorno dalle 8.30 alle 20.30, è allestita fino al 30 agosto al piano terra del Palazzo della Gran Guardia, in Piazza Bra, nel foyer dell’auditorium con vista sull’Arena e un impianto che ricorda la struttura stessa del teatro.

100 anni di Stagione lirica in Arena di Verona nei manifesti della Collezione Salce

La storia del Festival lirico areniano raccontata attraverso alcuni dei suoi manifesti originali. È quanto sarà esposto nell’originale mostra "100 anni di Stagione lirica in Arena di Verona nei manifesti della Collezione Salce" in programma fino al 10 settembre 2023 al Museo Archeologico Nazionale di Verona. In esposizione 14 significativi manifesti originali del Festival lirico areniano di varie dimensioni, prestati dal Museo Nazionale Collezione Salce di Treviso.

Tre nuove mostre alla galleria Studio la Città

La galleria Studio la Città ospita fino al 16 settembre 2023 tre nuove mostre personali: Vincenzo Castella con "Affreschi e collezioni botaniche", Jacob Hashimoto con "Noise", Lucas Reiner con "A Requiem in Progress". Sono tre mostre accomunate da una lettura particolare della natura e della "quotidianità": le nuovissime opere su tela di Hashimoto tra natura e intelligenza artificiale, le foto in grande formato di Castella tra natura e affreschi rinascimentali, i reiterati alberi di Lucas Reiner in omaggio all’amico artista Lawrence Caroll.

Animali nel mondo antico

Dal 25 ottobre 2022 all'1 ottobre 2023 un nuovo percorso espositivo sull’importanza degli animali nella storia e nell’arte visibile al Museo Archeologico al Teatro Romano di Verona con l’esposizione "Animali nel mondo antico". In mostra per la prima volta, oltre alle raffigurazioni in metallo conservate al MATR, alcuni importanti ritrovamenti provenienti dalla Domus romana scoperta durante degli scavi nell’ex cinema Astra in via Oberdan. Esposti 130 oggetti di piccole dimensioni. Dagli animali nell’antico Egitto a quelli idealizzati nel mondo classico per il loro importante ruolo in ambito mitologico e religioso.

"Il respiro della natura/AQUA" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

È l’acqua, fonte di vita e al contempo elemento distruttivo e caotico, la protagonista della nuova esposizione contemporanea allestita alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti nello spazio "Contemporaneo Non-Stop. Il respiro della natura/AQUA" a cura di Patrizia Nuzzo. L’esposizione sarà visibile al pubblico dal 28 ottobre 2022 fino ad ottobre 2023.

"Memorie dal Futuro" al castello scaligero di Malcesine

Il maestoso scenario del Castello Scaligero di Malcesine, borgo medievale affacciato sulla sponda veronese del lago di Garda, recentemente entrato nella lista de "I Borghi più belli d'Italia", dal 22 aprile al 29 ottobre 2023 accoglie le sculture e le installazioni degli artisti Katja Loher (Zurigo, 1979) e Dario Tironi (Bergamo, 1980), accomunati da una ricerca orientata a tematiche ambientali.

Romano Feltrin, mostra antologica, 1960 - 2023

Le sale del piano nobile dell’ottocentesco Palazzo Ederle, sede della Pro Loco a Caprino Veronese ospitano dal 28 luglio al 19 agosto, in occasione della 270° Fiera Montebaldina, l’antologica del pittore Romano Feltrin. "Romano Feltrin, mostra antologica, 1960 - 2023" è il titolo dell’esposizione, che narra il percorso artistico del pittore, nato a Verona nel 1932.

Gli Occhi Chiusi

Artericambi è lieta di presentare "Gli Occhi Chiusi" di Agnese Galiotto, pittrice e film-maker. A partire da marzo, Agnese ha iniziato ad affrescare i muri della galleria con i paesaggi onirici della Lessinia. Esplorando questi luoghi, l’artista trova reperti del passato conservati nella roccia. Fossili di pesci preistorici, di quando tutto era sommerso dalle acque. Visitabile fino al 31 luglio 2023.