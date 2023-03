Madame in concerto al Castello Scaligero di Villafranca di Verona

Madame pubblica il suo secondo album "L’amore" (Sugar) venerdì 31 marzo ed ha annunciato nuove date dal vivo per quest’estate. A partire dal mese di luglio, infatti, la cantautrice sarà in tour nelle più belle location outdoor d’Italia. Madame ha annunciato nuove date estive nelle più suggestive location outdoor, tra queste anche il Castello Scaligero di Villafranca di Verona dove la cantante si esibirà il prossimo 29 luglio 2023. Il Villafranca Festival è organizzato e promosso da Eventi Verona in collaborazione con l’amministrazione Comunale della città di Villafranca di Verona.

Un nuovo progetto, quello discografico e live, per l’artista più ascoltata degli ultimi dieci anni (fonte Spotify) e che in soli quattro anni ha collezionato finora 35 certificazioni tra platino e oro. L’album è preordinabile qui: https://sugarmusic.lnk.to/MadameLAMORE. Il nuovo disco è stato anticipato dal singolo già certificato platino e presentato a Sanremo 2023 "Il bene nel male", scritto e composto da Madame e composto da Nicolas Biasin (in arte Bias) e Iacopo Sinigaglia (in arte BRAIL), che insieme a Shablo e Luca Faraone hanno prodotto il brano.

Le prevendite per le nuove date del tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music, sono aperte dalle ore 18 lunedì 6 marzo, su Ticketone.it e nei circuiti di vendita abituali. Madame ha già conquistato il pubblico anche dal vivo, in un tour sold out nel 2022 che ha confermato quanto sia nata per cantare e stare sul palco. Energica, spontanea, coinvolgente, la cantautrice ha condiviso uno spazio libero in cui essere al sicuro per essere veramente se stessi.

Madame tour 2023 - foto ufficio stampa Eventi Verona