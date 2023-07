A Caprino Veronese l'esposizione "Romano Feltrin, mostra antologica, 1960 - 2023"

Le sale del piano nobile dell’ottocentesco Palazzo Ederle, sede della Pro Loco a Caprino Veronese – dopo il lusinghiero successo della mostra “Il Concorso di Pittura Città di Caprino - Il mondo perduto dell’En Plein Air” – ospitano, in occasione della 270° Fiera Montebaldina, l’antologica del pittore Romano Feltrin. “Romano Feltrin, mostra antologica, 1960 - 2023” è il titolo dell’esposizione, che narra il percorso artistico del pittore, nato a Verona nel 1932. Nella mostra, curata da Claudio Facchinetti, sono esposte una trentina di opere, in buona parte inedite, dalla forte carica espressiva, che ripercorrono le diverse fasi della sua ricerca.

Feltrin appartiene a quel gruppo di pittori che, partiti dal figurativo, senza mai avvicinarsi troppo alla riproduzione, sono arrivati – dopo riprese e tentennamenti, che hanno avuto a che fare, oltre che con l’espressionismo, anche con l’informale e il gestuale – sino all’odierna espressione che potremmo definire astratto lirica. Nonostante la sua formazione sia avvenuta nel clima veronese dell’Accademia Cignaroli, perfezionata sotto la guida dei maestri Guido Trentini e, in seguito, di Franco Patuzzi, il suo è un cammino solitario e coerente: dipingendo sempre a suo modo, facendo piazza pulita delle avanguardie, senza la paura di essere considerato fuori moda, servendosi soltanto del suo coraggio e della sua coscienza artistica.

L’esposizione, dal taglio cronologico, inizia con le primissime opere di origine “cubista”, per poi soffermarsi nel cuore del suo percorso creativo – dove si collocano lavori di grande forza lirica, che da un lato esprimono un certo acquietamento del colore, spinto in alcuni casi sino al non colore, dall’altro a una sua esaltazione, mentre le forme si fanno larghe e sospese – e finire con le ultime prove informali-gestuali, di vedoviana ascendenza.

La sua tavolozza è densa, a volte ricca nelle sue cromie, più spesso avara, così insolita da fondere raffinatezza e dolore, gusto e tensione in un’armoniosa unicità, come se riuscisse, per puro istinto, a far convergere la materia cromatica alla vita segreta delle cose. L’occasione è da non perdere per chiunque ami la pittura, ma anche per chi voglia rendere omaggio a un pittore che, sulla soglia dei novant’anni, riesce ancora con la sua arte a rendere partecipi – dei propri umori, della propria solitudine artistica, del proprio “guardare dentro” e vedere – i fruitori delle proprie opere.

L’inaugurazione della mostra “Romano Feltrin, mostra antologica, 1960 - 2023” si terrà venerdì 28 luglio, alle ore 19. L’esposizione, a ingresso libero, potrà essere visitata fino a domenica 19 agosto 2023, con i seguenti orari: nel corso della Fiera Montebaldina (dal 29 luglio al 2 agosto), dalle ore 18 alle 22; nei successivi giorni infrasettimanali dalle 16 alle 20, mentre il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20. Sede della mostra: Palazzo Ederle, Piazza Unità d’Italia, 8 - Caprino Veronese.

Per informazioni: Pro Loco Tel. 320 1530069, email prolococaprino@gmail.com – I.A.T. Tel. 045 620 9955.