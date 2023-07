Gli appuntamenti musicali al Mura Festival nella settimana dal 25 al 29 luglio 2023

Ultimi appuntamenti musicali a Mura Festival quelli previsti a partire da martedì 25 luglio al Bastione di San Bernardino. Si parte proprio il 25 con l’appuntamento eccezionale della rassegna Storytellers. Ospite della serata il cantautore Omar Pedrini, che ha deciso di condividere con il suo pubblico una prospettiva intima e autentica della sua carriera, tra successi e battute d’arresto, vita e rinascita. Per l’occasione, presenterà il suo nuovo album Sospeso, un lavoro intimo in cui si aprono mille storie e infiniti racconti utili per delineare il ritratto di un’artista che ha avuto e ha tante vite.

Mercoledì 26 luglio l’imperdibile appuntamento per la rassegna Gin’n’Jazz che in questi mesi ha raccolto consensi ed entusiasmo. Ospite della serata la cantante Grazia di Grace che accompagnerà il pubblico del Bastione di San Bernardino con le sue melodie ricercate e suggestive. La serata, in partenza dalle 20.30, come sempre, sarà arricchita dai gusti dei cocktail a base di gin per un’esplosione di sapori e suggestioni.

Giovedì 27 luglio, dalle 20.30, Mura Festival si prepara ad ospitare il concerto de La Verona Bene, un'idea nata il 5 gennaio 2013 all'Auditorium Malkovich che ogni anno cerca di raccogliere i migliori solisti/gruppi musicali "originali" veronesi attualmente in circolazione. Ospiti sul palco: Problemidifase (indie pop), Nicoló Fagnani (soul pop), Endless Harmony (alternative rock).

Venerdì 28, le sonorità reggae e l’atmosfera della Giamaica unite anche all’importante messaggio politico e sociale di fratellanza che Marley ha espresso nei suoi testi chiari, diretti e penetranti risuoneranno nel live di Marley’s Legend con il tributo al grande artista, ricreando l’atmosfera rituale tipica di quei live. In partenza alle ore 21.30.

Sabato 29, spazio alle 21.30, alla The Magical Mistery Band che proprio al Mura Festival festeggeranno i loro 20 anni di attività e musica sulle note dei The Beatles con un vero e proprio live concept dall’impatto sorprendente per l’eclettismo, la carica, e la cura nella reinterpretazione dei brani, grazie alla maniacale attenzione alla ricerca filologica dello spirito iconoclasta dei Fab Four.