A Sanguinetto l'imperdibile festival "Spakemotuto"

Tre giorni per nascere, morire e risorgere nella valle infuocata della bassa veronese, tre giorni per esserci allo "Spakemotuto festival" 2023. A Sanguinetto il 27, 28 e 29 luglio torna il festival più goliardico e folle di Verona e provincia. Tre giorni di musica, giochi e l'imperdibile cucina targata Spakemotuto.

L'ingresso è sempre gratuito, il campeggio è pronto ad ospitare chiunque abbia voglia di assaporare il clima della basse, la cucina sarà sempre rovente pronta a sfornare grigliate mefistofeliche da fare a sportellate con il gusto, panini per emozioni estreme e risotti D.O.P. il tutto accompagnato da birra fresca di cisterna, cocktail vecchia scuola, vini vascellati ed acqua sempre aggratis.

L'inizio è giovedì 27 con Stoner rock degli Atomic Mold e OJM allietati dal gioco Salamaminbocca dove il nome è tutto un programma. Venerdì 28 si continua con i The Brokendolls e i Catarrhal Noise per un rock 100% boaro con il gioco Spakkangurie che metterà alla prova la testa dei nostri amici ed amiche per entrare nell'olimpo della gioia.

Sabato 29 ci sono sul palco i Ponzio Pilates, i Milanosport e la leggenda degli Skiantos, nel fra mezzo l'iconico ed inimitabile gioco del bulingumano arcade edition, il re della goliardia, per finire un dj nominato la più grande truffa del digeismo. Ricordiamo che il sabato è il giorno del raduno nazionale dei sosia di Fiorenzo Fucile.

Non ci resta che darci appuntamento lì a Sanguinetto tutte le sere dalle 19 e come sempre Spakemotutoooo.

Locandina ufficio stampa Spakemotuto festival 2023