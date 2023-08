Cosa fare a Verona e in provincia durante il weekend dal 25 al 27 agosto 2023

Anche per questo weekend sono in programma tantissimi fantastici eventi a Verona e in provincia. Di seguito vediamo i migliori appuntamenti dal 25 al 27 agosto.

L'EVENTO TOP

Festa del riso co' le nose

Dal 24 agosto al 10 settembre a Nogara torna la festa più attesa, nel format delle grandi occasioni, ricca di novità e sorprese: la 37esima Festa del riso co' le nose. Da anni questa è la festa che identifica Nogara con il suo piatto più rappresentativo: il Riso Vialone Nano abbinato alle noci.

SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI A VERONA E IN PROVINCIA: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL 2023

MANIFESTAZIONI

Antica Fiera di Sommacampagna

Dal 25 al 29 agosto, torna l’Antica Fiera di Sommacampagna, l’appuntamento dell’estate più atteso da bambine e bambini, dai più e dai meno giovani. Il nastro verrà tagliato venerdì 25 agosto alle 19.15, con un corteo che partirà dal municipio, per dare il proprio saluto a tutte le attività che animano la Fiera, e si concluderà martedì 29 agosto con lo spettacolo pirotecnico.

A Bussolengo la IX Festa Scozzese

Da venerdì 25 a domenica 27 agosto a Bussolengo arriva la IX Festa Scozzese, in programma nel suggestivo parco di Villa Spinola. Durante tutta la manifestazione sarà presente il Pub Scottish Birati dove gustare ottima birra e partecipare a giochi di abilità a premi e stand enogastronomici con specialità culinarie.

Mercato dell'antiquariato e modernariato a Valeggio sul Mincio

Torna il Mercato dell'antiquariato e modernariato a Valeggio sul Mincio il 27 agosto 2023. Il Mercato dell’Antiquariato e Modernariato di Valeggio sul Mincio è nato nel giugno del 1994 e si svolge la quarta domenica del mese in Piazza Carlo Alberto e nelle vie adiacenti. Sono circa 100 gli espositori che presentano pezzi di alta qualità ed è possibile scegliere tra oggettistica di vario genere, mobili e collezionismo.

Oppean Beer Fest

La Compagnia dell’Onda con il patrocinio della Città di Oppeano organizza la IX edizione dell'Oppean Beer Fest. Al Centro Sportivo "Le Fratte" di Oppeano torna dal 24 al 26 agosto l'Oppean Beer Fest con stand enogastronomici e fiumi di birra tutte le sere.

Sagra di San Bartolomeo

È in arrivo la duecentesima edizione della Sagra di San Bartolomeo a Villa Bartolomea dal 24 al 29 agosto. Tutte le sere in funzione stand gastronomico e un bellissimo luna park.

Festa del Patrono di San Massimo

Dal 24 al 30 agosto 2023 presso il Parco Giochi "Cuore Verde" di San Massimo si svolgerà la tradizionale Festa del Patrono di San Massimo, con musica, spettacoli e stand gastronomici.

Sagra di San Bartolomeo a Illasi

Dal 25 al 28 agosto a Illasi arriva la tradizionale Sagra di San Bartolomeo, con tante novità e sorprese. Dall'antica tradizione, in occasione della festa patronale di San Bartolomeo, la piazza di Illasi festeggia per quattro giorni, con una vera e propria ondata di gastronomia, musica e spettacoli.

Festa di San Felice

Torna dal 24 al 27 agosto, a San Felice Extra - Verona, con rinnovato entusiasmo, la piccola sagra di quartiere. Ottima musica e freschissima birra accompagneranno tutte le quattro serate. Non mancherà la baby dance tutte le sere alle 19.30.

MAG Festival

Röcken presenta il MAG Festival, giunto quest'anno alla sua tredicesima edizione. MAG - Musica Arte Giovani: il 23, 24, 25, 26 e 27 agosto a Villa Trevisani Romani di Sona.

Soffitte in Piazza

Per tutta l'estate e fino ad ottobre ritornano a Verona gli attesi mercatini dell’usato di "Soffitte in Piazza" edizione 2023, dove vendere, acquistare o barattare oggetti usati di modico valore come giocattoli, chincaglierie, libri, riviste, fumetti, dischi, cartoline, abiti vintage, borse, vecchi utensili e tanto altro.

MUSICA

Concerto all'alba al Castello Scaligero di Valeggio sul Mincio

Nel suggestivo contesto del Castello Scaligero, immersi nelle ultime ombre della notte, il 26 agosto 2023 si attenderà l’alba accompagnati dalle musiche dei Pink Floyd in veste classica, per terminare con la colazione insieme.

Massimo Bubola e la sua band

Podestaria Live con Massimo Bubola e la sua band domenica 27 agosto alle ore 15, presso il Rifugio Podestaria con ingresso gratuito. Sarà l'occasione per ascoltare il cantautore veronese in un percorso attraverso i suoi successi scritti in particolare per Fabrizio de André.

Wit Matrix

Il 26 agosto una grande serata di musica nello storico Teatro Romano di Verona: un concerto con finalità benefiche organizzato dalla Fondazione Cuore Blu - Vivere gli Autismi di Verona. Sul palco saliranno i Wit Matrix con il loro spettacolare tributo ai Pink Floyd curato in ogni dettaglio.

TEATRO

Verona Shakespeare Fringe Festival

Verona spalanca le porte del Camploy al teatro internazionale per accogliere compagnie da tutto il mondo nel nome del Bardo. Otto giorni di spettacoli in lingua originale (con sottotitoli) o in inglese provenienti da Regno Unito, Georgia, Macedonia, Svezia, Romania e quest’anno anche dagli Stati Uniti. Va in scena dal 24 al 31 agosto, sempre alle ore 21, la terza edizione del Verona Shakespeare Fringe Festival.

Zorba il Greco

Domenica 27 agosto torna il Ballo al Teatro Romano di Verona da dove manca dal 2015. Il titolo scelto si riallaccia alla storia stessa del Festival areniano: "Zorba il Greco" vi debuttò in anteprima mondiale nel 1988. In scena ci sarà il Ballo di Fondazione Arena, coordinato da Gaetano Petrosino.

Teatro nei Cortili

Le compagnie amatoriali tornano in scena a Verona nei cortili per una lunga estate di spettacoli e divertimento. Dal 25 giugno fino al 6 settembre le rappresentazioni si susseguiranno sui palchi allestiti al Chiostro di S. Maria in Organo, Chiostro di S. Eufemia e Cortile Montanari.

Forte Gisella in danza

Dopo le serate di luglio la rassegna "Forte Gisella in danza" prosegue il 25 e 26 agosto. Un importante complesso storico-architettonico circondato da un terrapieno caratterizzato da androni in pietra antica e nicchie create dalla natura che, nel corso del Festival, viene valorizzato dalla presenza di eventi in site specific, collocati in un paesaggio verde molto curato che circonda un grande spazio centrale dove si trova il palcoscenico.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Oppenheimer - «Il film diretto da Christopher Nolan, è ambientato negli anni '40 ed è incentrato sulla figura storica dello scienziato americano J. Robert Oppenheimer, interpretato da Cillian Murphy, considerato uno dei padri dell bomba atomica». Regia: Christopher Nolan.

«Il film diretto da Christopher Nolan, è ambientato negli anni '40 ed è incentrato sulla figura storica dello scienziato americano J. Robert Oppenheimer, interpretato da Cillian Murphy, considerato uno dei padri dell bomba atomica». Regia: Christopher Nolan. Si alza il vento (animazione) - «Resoconto della vita di Jiro Horikoshi, il progettista giapponese famoso per aver disegnato gli aerei da combattimento Mitsubishi A6M Zero usati dal suo paese durante l'attacco a Pearl Harbor nella Seconda guerra mondiale». Regia: Hayao Miyazaki.

Film Festival della Lessinia

La ventinovesima edizione del Film Festival della Lessinia è in programma dal 25 agosto al 3 settembre a Bosco Chiesanuova. Sono 122 gli eventi in calendario nei dieci giorni di festival. Novanta i film provenienti da 40 Paesi, con 27 anteprime italiane e quattro anteprime mondiali che verranno proiettati al Teatro Vittoria e, infine, 20 i registi attesi a Bosco Chiesanuova.

MOSTRE

100 volte Callas. La Divina e Verona

La mostra "100 volte Callas. La Divina e Verona" conduce lo spettatore in quei primi anni leggendari documentati dalle foto di scena in Arena e soprattutto dai primi ritratti ufficiali dei due anni cruciali per la vita privata di Maria Callas, il 1947 e il 1949. Ad eseguire quei ritratti, due dei quali finora inediti, fu Filippo Tommasoli dell’omonimo studio fotografico e oggi, tre generazioni dopo, la mostra è curata dal nipote che ne porta lo stesso nome. L’esposizione, gratuita e aperta ogni giorno dalle 8.30 alle 20.30, è allestita fino al 30 agosto al piano terra del Palazzo della Gran Guardia, in Piazza Bra, nel foyer dell’auditorium con vista sull’Arena e un impianto che ricorda la struttura stessa del teatro.

100 anni di Stagione lirica in Arena di Verona nei manifesti della Collezione Salce

La storia del Festival lirico areniano raccontata attraverso alcuni dei suoi manifesti originali. È quanto sarà esposto nell’originale mostra "100 anni di Stagione lirica in Arena di Verona nei manifesti della Collezione Salce" in programma fino al 10 settembre 2023 al Museo Archeologico Nazionale di Verona. In esposizione 14 significativi manifesti originali del Festival lirico areniano di varie dimensioni, prestati dal Museo Nazionale Collezione Salce di Treviso.

Tre nuove mostre alla galleria Studio la Città

La galleria Studio la Città ospita fino al 16 settembre 2023 tre nuove mostre personali: Vincenzo Castella con "Affreschi e collezioni botaniche", Jacob Hashimoto con "Noise", Lucas Reiner con "A Requiem in Progress". Sono tre mostre accomunate da una lettura particolare della natura e della "quotidianità": le nuovissime opere su tela di Hashimoto tra natura e intelligenza artificiale, le foto in grande formato di Castella tra natura e affreschi rinascimentali, i reiterati alberi di Lucas Reiner in omaggio all’amico artista Lawrence Caroll.

Animali nel mondo antico

Dal 25 ottobre 2022 all'1 ottobre 2023 un nuovo percorso espositivo sull’importanza degli animali nella storia e nell’arte visibile al Museo Archeologico al Teatro Romano di Verona con l’esposizione "Animali nel mondo antico". In mostra per la prima volta, oltre alle raffigurazioni in metallo conservate al MATR, alcuni importanti ritrovamenti provenienti dalla Domus romana scoperta durante degli scavi nell’ex cinema Astra in via Oberdan. Esposti 130 oggetti di piccole dimensioni. Dagli animali nell’antico Egitto a quelli idealizzati nel mondo classico per il loro importante ruolo in ambito mitologico e religioso.

"Il respiro della natura/AQUA" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

È l’acqua, fonte di vita e al contempo elemento distruttivo e caotico, la protagonista della nuova esposizione contemporanea allestita alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti nello spazio "Contemporaneo Non-Stop. Il respiro della natura/AQUA" a cura di Patrizia Nuzzo. L’esposizione sarà visibile al pubblico dal 28 ottobre 2022 fino ad ottobre 2023.

"Memorie dal Futuro" al castello scaligero di Malcesine

Il maestoso scenario del Castello Scaligero di Malcesine, borgo medievale affacciato sulla sponda veronese del lago di Garda, recentemente entrato nella lista de "I Borghi più belli d'Italia", dal 22 aprile al 29 ottobre 2023 accoglie le sculture e le installazioni degli artisti Katja Loher (Zurigo, 1979) e Dario Tironi (Bergamo, 1980), accomunati da una ricerca orientata a tematiche ambientali.

Segni diVINI

Dal 30 luglio al 27 agosto, presso Villa del Bene a Volargne, è allestita la mostra "Segni diVINI". La mostra è un dialogo tra moderno e contemporaneo, astrazione e figurazione, dall'artista surrealista Salvador Dalì, sino a Sergio Dangelo. Sono 38 gli artisti internazionali che si confrontano nello splendido complesso quattrocentesco, gioiello della Valdadige.