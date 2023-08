Musica, luna park, spettacoli, sport, fuochi d'artificio ed enogastronomia: torna l’Antica Fiera di Sommacampagna

Dal 25 al 29 agosto, torna l’Antica Fiera di Sommacampagna, l’appuntamento dell’estate più atteso da bambine e bambini, dai più e dai meno giovani! Il nastro verrà tagliato venerdì 25 agosto alle 19.15, con un corteo che partirà dal Municipio, per dare il proprio saluto a tutte le attività che animano la Fiera, e si concluderà martedì 29 con lo spettacolo pirotecnico.

Piazza della Repubblica ospiterà il luna-park, gli spettacoli si terranno nel “salotto” del centro storico, Piazza Castello, ma animeranno anche piazza Roma e piazzetta Gidino, dove saranno presenti stand delle attività produttive del territorio. Eventi sportivi, escursioni a piedi, in biciletta e a cavallo faranno vivere a pieno non solo il centro, ma l’intero comune.

Grande e attesissimo ritorno per il ballo, che quest’anno avrà una piazza dedicata, la piazza del Donatore, vicino alle Poste. Immancabili le mostre, presso il Centro Anziani e la chiesa di San Rocco. Tornerà la domenica sportiva agli impianti di via Bassa e l’attesissimo concorso madonnaro, giunto alla sua 38ª edizione; Villa Venier ospiterà il lunedì della fiera, la mattinata dedicata al mondo agricolo, con “La campagna in villa”.

Il piatto tipico della Fiera, la trippa, sarà protagonista dell’anteprima fiera, giovedì 24, con una serata di degustazione, alla presenza di cinque tra ristoranti e associazioni locali, accompagnati dalle note della musica popolare dell’allegra Perianeta, e del 19° Concorso della Trippa, il sabato sera, presso il Circolo Anziani, dove dieci concorrenti si sfideranno il titolo di miglior preparatore di trippa. La trippa viene celebrata a gran voce il lunedì, in quindici tra ristoranti, bar e stand di associazioni.

Il programma

L’Antica Fiera di Sommacampagna aprirà venerdì 25 agosto alle 19, con il tradizionale concerto campanario presso la Chiesa di San Rocco. Il luna-park tornerà ad animare piazza della Repubblica. Sempre nel cuore del paese, le associazioni del territorio organizzeranno stand enogastronomici, mentre il Centro Ricreativo e Culturale Anziani ospiterà le mostre. Il Centro Anziani, riproporrà il tradizionale concorso di trippe e, ogni sera, ci farà fare un viaggio nel passato con gli album delle foto storiche di Sommacampagna e una mostra di modellini d’epoca di macchine agricole.

In Piazza Castello troveremo ogni sera uno spettacolo, dal teatro, alla musica, all’arte acrobatica, in un preciso crescendo: si partirà il venerdì con il tradizionale concerto del Corpo Bandistico di Sommacampagna, che quest’anno ospiterà anche il Corpo Bandistico di Sona; il sabato è la volta di prosa e poesia veronese al ritmo del jazz, con l’Adese Injazzà dell’Eklettica Jazz Orchestra, diretta dal Maestro Stefano Caniato, voce solista Elena Pasquetto e narrazione di Tiziano Gelmetti; la domenica è internazionale, con Broadway Express, un musical sulle note di Grease, Chicago ed emozionanti celebri storie d’amore, con I Muffins e Fondazione AIDA; il lunedì della fiera sarà dedicato alla Cerimonia di consegna delle benemerenze; martedì il Campobanda, preceduto da una parata tra le vie del centro, per rimanere infine strabiliati dal Quartetto Dekru, famosissimi mimi ucraini che hanno divertito e commosso spettatori di tutto il mondo, con uno spettacolo di circo contemporaneo, Anime leggere.

La musica ci accompagnerà anche in piazza Roma, piazzetta Gidino e presso gli impianti sportivi comunali: il venerdì Caffè ai Portici ospiterà Le Holograms, un tributo anni Ottanta tutto al femminile, in piazza Roma funky e pop con Carlitos Band, agli impianti sportivi My Time Coffee Bar offrirà una serata latino americana con DJ Samuel; il sabato è la volta della 045 Band, con un tributo a Vasco Rossi proposto dal Bar Università in piazza Roma, agli impianti sportivi la Take Away band; domenica, in orario aperitivo Dj set agli impianti sportivi, la sera torna il Concorso canoro Caffè ai Portici, giunto quest’anno alla 9° edizione, musica americana con i Golden Peppers in piazza Roma, Radio Adige Show con Dj Alain Marchetti in piazza del Donatore; lunedì, alle 14 agli impianti sportivi ci sarà la Capoverso Band, mentre piazza Roma, la sera, sarà la culla dello spaghetti western, con i Cactus Quillers, in piazzetta Gidino i DJ Mircoesse e DJ Rana faranno ballare i più giovani; martedì si concluderà con i Santacatterina Brothers in piazza Roma e Rockin’ Acoustic al Caffè ai Portici.

Il ballo è la grande novità del 2023! Piazza del Donatore ospiterà tre sere di liscio: venerdì Susanna Pepe, sabato I Magnifici, martedì Marco Buccio e la sua orchestra; il latino americano animerà il lunedì sera con Alma de Casino e sarà anticipata dal sabato sera al caffè ai Portici con la scuola di ballo Suegno Latino di caselle.

Antica Fiera è mettere in mostra: prodotti artistici, prodotti della campagna, la nostra storia e le nostre attività economiche. Alla mostra missionaria, presso il Centro Anziani, sarà possibile trovare ricami, tessuti, manufatti, opere delle sapienti mani delle donne; la mostra “Istantanee di paese, Sommacampagna in cartolina”, un viaggio nella Sommacampagna di inizio Novecento attraverso la splendida arte delle cartoline illustrate, con il patrocinio dell’Associazione Filatelica Numismatica Scaligera, Veronesi nel Mondo, Delcampe.net, Sfizi.Di.Posta, presso il Centro Anziani; la mostra “Forma e Colore” dell’Associazione Creatività Scultorea di Sommacampagna e “Germogli d’arte”, nella chiesa di San Rocco.

Via Gidino ospiterà i prodotti della nostra terra, con prodotti agricoli e caseari e libri. Il Comitato Genitori di Sommacampagna allestirà uno stand con libri usati, per rimarcare l’impegno nella promozione del libro del nostro Comune, che quest’anno ha ottenuto il titolo di Città che legge.

Escursioni a piedi, in bicicletta e a cavallo, a cura di associazioni del territorio: sabato e domenica alle 7 del mattino Come Vago si addentrerà nella campagna, alla scoperta di aspetti naturalistici e geologici; sabato alle 18 il CTG El Vissinel ci farà conoscere la storia del nostro centro storico, tra “angoli suggestivi, muri e case da paron”; sabato e lunedì alle 9.30 Bike Experience ci porterà in e-bike alla scoperta delle Terre del Custoza; venerdì e martedì alle 17.30 e alle 19.30 e sabato e domenica alle 10, 17.30 e 19.30, Ciccio’s Ranch ci farà conoscere la nostra splendida campagna, a cavallo.

Antica Fiera di Sommacampagna è anche sport: dal torneo di bocce, al 3° Gran Premio Antica Fiera di Sommacampagna, manifestazione ciclistica agonistica rivolta agli amatori, al 28° cronometro sociale Cicloamatori AVIS Sommacampagna, alla finale del torneo di tennis maschile e femminile, alla 71a Medaglia d’Oro Fiera di Sommacampagna, al torneo di calcio “Memorial The Benson”, a “Sport e gioco”, un pomeriggio dedicato alle associazioni sportive di Sommacampagna presso gli impianti di via Bassa, con la presenza del ludobus. Grande ritorno di Protezione Civile, Terzo Stormo e Polizia Locale che faranno conoscere, attraverso percorsi dedicati, le moderne tecnologie per garantirci quotidianamente la sicurezza. La domenica sportiva si concluderà alle 18.30 con Lunaria, un bellissimo spettacolo di danza acrobatica e clownerie.

Torna il concorso di disegno madonnaro, giunto alla 38esima edizione, che colorerà di allegria via Ospedaletto, con le bellissime opere dei nostri più giovani concittadini. Organizzato in collaborazione con il Comitato Genitori di Sommacampagna e con il Centro Giovanile Noi La Quercia. In attesa delle premiazioni, intratterrà il pubblico la simpatica maga Giuppy.

Bambine e bambini che saranno protagonisti il lunedì mattina de “La campagna in villa”. Dai frutti, agli animali, ai prodotti trasformati. Il mercato, animali della fattoria, le api, macchine agricole, accompagneranno i visitatori in attività didattiche, laboratori e angoli dedicati alla lettura. Le mucche portate dai fratelli Povolo, i cavalli di Ciccio’s Ranch, gli asinelli de “La città degli asini”, le api di Michela; il laboratorio di filatura della lana, di panificazione, di tessitura e giochi per bambini. Giochi antichi con Leonardo Ceradini e il laboratorio di realizzazione delle antiche trottole in legno con la Cooperativa Hermete. E poi i libri, con librerie e case editrici, e letture a tema alimentare a cura della Cooperativa Charta.

Appuntamento speciale è la Cerimonia dedicata ai 20 anni di Gemellaggio con la cittadina austriaca di Hall in Tirol, prevista per domenica alle 9.30 presso la Sala degli Affreschi, per proseguire con la Santa Messa animata dalla Corale parrocchiale. Con la cerimonia di consegna di premi e benemerenze, verrà conferita una targa a imprese e associazioni che quest’anno compiono 30, 40, 50 anni di attività.

Sette gli sportivi, singoli o squadre, distintisi nel 2023: i giovani Under 15 del centro Basket Sommacampagna, per l’oro al Trofeo Interregionale Verona; le campionesse della Polisportiva Caselle settore pallavolo Under 12, per la conquista del podio ai Campionati Nazionali Under 10-12 a Matera; la scuola di danza Suegno Latino, con un ricchissimo medagliere ai Campionati italiani di danza sportiva a Rimini; Alberto Murari, campione italiano nel salto in alto; le giovanissime di Dancexperience, per la medaglia d’oro al Festival della Danza di Venezia; Graziano Pachera, per la medaglia d’oro ai Campionati europei di Bowling seniores; la squadra di Tamburello di Sommacampagna, vincitrice del Campionato italiano Serie A open 2022.

Due i riconoscimenti per chi ha portato il nome di Sommacampagna nel mondo: il ristorante Cantina del Sol, premiato tra i sei migliori ristoranti messicani al mondo, al di fuori del Messico, partecipando alla premiazione internazionale di Dubai; la giovane viticoltrice Silvia Caprara, che con i Giovani di Confagricoltura ha vinto il concorso Gymnasium SYMx della World Farmers’ Organisation, partecipando ad una importante convention in Sud Africa.

Giovane eccellenza femminile si conferma la dodicenne Gaia Zito che, dopo il premio provinciale 2022, nel 2023 ha raggiunto ottimi risultati al Campionato italiano di Calcolo Mentale ad Udine. La forza delle donne è impersonata da Franca Pedrini, che lo scorso maggio ha ritirato a Cascia il prestigioso premio internazionale “Donne di Santa Rita 2023”. Impegno civico e cittadinanza attiva, alla base del riconoscimento ai nostri concittadini che lo scorso 30 maggio hanno ritirato assieme alla loro scuola, l’Istituto Carlo Anti di Villafranca, il premio speciale “Marta Genoviè De Vita”, nell’ambito del progetto “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione”, indetto dal MIUR, assieme a Camera e Senato. Il loro video sulle bellezze paesistiche di Sommacampagna, Povegliano e Villafranca ha strappato il plauso dell’intera commissione. Cinque gli studenti e studentesse: Elisa Forante di Custoza, Fabio Galli e Lory Marogna di Caselle, Tommaso Visone e Isabel Giardini di Sommacampagna. E con loro l’insegnante sommacampagnese Cristina Carletti.

Impegno civico e cittadinanza attiva sono le chiavi del successo anche per il Corpo Bandistico di Sommacampagna, che quest’anno ha vinto a pieni voti il Concorso regionale delle Bande musicali venete, confermandosi come una formazione giovane, che attira il clamore del pubblico per la qualità della proposta, sempre eterogenea e di altissimo livello, dietro la direzione del Maestro Daniele Accordini e della Presidentessa Silvia Castioni. Il premio del mondo agricolo viene consegnato alla sezione di Sommacampagna della Federazione Coldiretti di Verona, per il supporto dato agli agricoltori locali.

Gli anniversari: 30 anni di attività Agriturismo Le Bianchette, Coro giovani Raggi di Sol; 40 anni Blumissima, Autofficina Baldoria Luigino e figli, Falegnameria Dall’Ora, Officina Metalmeccanica Ze.Co.; 50 anni Gruppo Marciatori Agriform, Cantina Gorgo, Pico Verde Parco Acquatico.

Tornerà l’attesa sfida sulla giostra degli aerei tra Sindaco e Parroco di Sommacampagna, iniziativa nata da un’idea del parroco nel 2021, che diverte cittadini e cittadine di tutte le età. L’appuntamento è per martedì alle ore 16. I fuochi pirotecnici del martedì sera sanciranno la conclusione della fiera 2023, dando l’arrivederci al 2024.

