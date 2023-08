"Non fossilizziamoci" a Monteforte d'Alpone: in cammino con le fiabe

Settimo appuntamento della rassegna in Valdalpone. Domenica 27 agosto saremo a Monteforte d'Alpone con una "passeggiata in famiglia". Raffaella Benetti racconterà antiche leggende che parlano dell'acqua: storie di ninfe, di draghi e di spiriti fatati che, nei tempi passati, convivevano con gli esseri umani. A volte in pace, a volte in conflitto.

Se ci sarà molto caldo a Monteforte, come previsto, abbiamo immaginato un percorso alternativo, per poter godere le storie all'ombra e...quasi al fresco! La partenza è alle 17, dal chiostro del Palazzo Vescovile.