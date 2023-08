Forte Gisella in danza: il programma della seconda edizione

Ersilia - Centro Veneto Promozione Danza e Spettacolo, con il patrocinio ed il contributo della 4ª Circoscrizione del Comune di Verona ed in collaborazione con Agsm Aim, organizza a Verona, a Forte Gisella, la seconda edizione di FORTE GISELLA IN DANZA - festival di danza contemporanea. Dopo le serate di luglio, contraddistinte da una presenza sempre crescente di pubblico, la rassegna prosegue il 25 e 26 agosto 2023.

ErsiliaDanza di Laura Corradi, compagnia di produzione in danza contemporanea sostenuta dal Ministero della Cultura (MIC), nel 2022 ha individuato in Forte Gisella una nuova collocazione per la danza professionale italiana a Verona, in un importante complesso storico-architettonico circondato da un terrapieno caratterizzato da androni in pietra antica e nicchie create dalla natura che, nel corso del Festival, viene valorizzato dalla presenza di eventi in site specific, collocati in un paesaggio verde molto curato che circonda un grande spazio centrale dove si trova il palcoscenico.

L'idea di un festival di danza contemporanea all'interno di Forte Gisella nasce quindi da un duplice desiderio: quello di valorizzare un'antica e suggestiva fortificazione, parte dello storico sistema difensivo cittadino, come contenitore di arte e spettacoli dal vivo; e quello di arricchire l’offerta culturale all’interno della 4ª Circoscrizione. Al Festival 2023 è presente la migliore danza italiana, rappresentata da un totale di 15 compagnie (tra luglio e agosto) provenienti da differenti città, i coreografi della Rete Ersilia Danza R.E.D. e quest’anno anche la Compagnia Tanz Harz dalla Germania. Tutte le compagnie italiane presenti al Festival sono riconosciute dal MIC, Ministero Italiano della Cultura.

Le serate sono articolate in più momenti: alle 19.30 gli spettatori verranno accompagnati in un percorso itinerante negli spazi di Forte Gisella dove si svolgeranno suggestive performance in site specific. A seguire, un momento di pausa in cui sarà possibile accedere ad un punto ristoro interno al Forte ed assistere poi ad alcuni eventi di videodanza a cura di Iuvenis Danza e di Fòv Art Movement. Alle 21.30 il pubblico prenderà quindi posto in platea per assistere alle rappresentazioni sul palcoscenico centrale. Forte Gisella in Danza 2023 fa parte degli “Intrecci” Estate Teatrale Veronese.

Ulteriori informazioni sul sito: https://ersiliadanza.it/.

FORTE GISELLA IN DANZA 2023

Il programma di agosto

Venerdì 25 agosto 2023

Alice Lovrinic e Arianna Silvestri | Bellanda (Gorizia) EFFETTO VENERE

Salvatore Sciancalepore | Compagnia Balletto di Sardegna/S-Dance Company (Cagliari)

UCSO - UNA CAREZZA SUGLI OCCHI

Laura Corradi | Ersiliadanza (Verona) COPPELIA

Tarek Assam | Tanz Harz (Halbertstadt-Quedlinburg, Germania) WINTERREISE

Sabato 26 agosto 2023

Claudia Rossi Valli e Tommaso Monza | Nati Scalzi (Reggio Emilia) EVOCAZIONI

Anna Balducci | Compagnia Simona Bucci (Firenze) INTIMO ABITARE

Michela Barasciutti | Tocnadanza (Venezia) PATER FAMILIA

Laura Corradi | Ersiliadanza (Verona) VITA MORTE E MIRACOLI

Marta Papaccio e Eugenio Micheli | Ersiliadanza (Verona) UNMEI

Modalità di svolgimento delle serate:

ore 19 apertura biglietteria

ore 19.30 inizio spettacoli site specific, a seguire videodanza

ore 20.30 break ristoro

ore 21.30 inizio spettacoli sul palcoscenico centrale

Biglietto d’ingresso: 12 euro

Biglietto ridotto: 10 euro (under 24 e over 65 anni)

Dal terzo ingresso: biglietto ridotto 8 euro

Info e prenotazioni: