Viviamo la Bassa: visita guidata alla scoperta di Oppeano

L'evento organizzato dalla Associazione Culturale La Pianura con il ramo "Pianura Cultura Sezione Turismo e patrocinato dal Città di Oppeano, Provincia di Verona, Regione Veneto e dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona. Le visite saranno sempre finalizzate alla riscoperta della Bassa Veronese e dei territori confinanti. Otto sono i paesi aderenti in questa edizione 2023, e sempre ogni ultima domenica del mese.

Quinto appuntamento domenica 27 agosto, ad ospitare Viviamo La Bassa sarà Oppeano. La visita in collaborazione con la Pro Loco di Oppeano, prevede il programma con il ritrovo alle ore 16 presso l'Auditorium dell'ex Chiesa di Santa Maria degli Angeli, in Oppeano via Roma 67 (Parcheggio disponibile sul Piazzale del Municipio in Piazza Altichieri). Con la visita alla ex Chiesa di Santa Maria degli Angeli, si proseguirà con visita alla Torre di Ezzelino e Palazzo del Municipio.

Alle ore 17.30 si andrà con mezzi propri nella VALLE DEL BUSSE', dove si parlerà di archeologia: "Bonifica del paesaggio agrario eLeggende". Alle ore 18.30 ci si sposterà nella vicina frazione di Cadeglioppi, sul piazzale della Chiesa. Tema: "I Promessi Sposi di Cadeglioppi" e Dante Bertini (pittore e poeta). Per poi prosseguire con la visita all'ex Aviosuperficie della Prima Guerra Mondiale a conclusione momento conviviale a cura della ProLoco di Oppeano. In collaborazione con il gruppo Alpini locale.

Le visite sono state programmate a cura di Pianura Cultura che ringrazia la ProLoco di Oppeano. Per ulteriori informazioni e prenotazioni visita entro il 26 agosto chiamando: 3486469284 - 3494206924 - 3737346540 - ufficiostampa.lapianura@gmail.com.